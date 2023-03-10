«Сочи» – «Оренбург»: стартовые составы на 19-й тур РПЛ

«Сочи» и «Оренбург» назвали стартовые составы на игру 19-го тура РПЛ.
- Матч пройдет на стадионе «Фишт».
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
- «Сочи» идет на 7-м месте в лиге, «Оренбург» – на 9-м.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Цаллагов, Мелкадзе, Сарвели.
«Оренбург»: Сысуев, Гойкович, Стаматов, Перес, Эктов, Капленко, Ковалев, Башич, Вера, Воробьев, Мансилья.
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Источник: сайт РПЛ