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  • Сычев раскритиковал натурализацию Малкома и Клаудиньо: «Нужно воспитывать своих футболистов»

Сычев раскритиковал натурализацию Малкома и Клаудиньо: «Нужно воспитывать своих футболистов»

9 марта 2023, 17:55
7

Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев натурализацию бразильских полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

– Малком и Клаудиньо недавно получили гражданство РФ. Что думаешь насчет такой натурализации?

- Это не очень хорошо. Мы должны воспитывать своих футболистов. Хотелось бы, чтобы в сборной России играли только русские. При этом, мы помним примеры Фернандеса и Гильерме, которые приносили пользу. Посмотрим, как будет с Малкомом и Клаудиньо.

Я не думаю, что это история про сборную. Больше про статус легионера. Но если Карпин начнет их вызывать — конкуренция пойдет на пользу нашим молодым.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Сычев Дмитрий Малком Клаудиньо
Комментарии (7)
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Ганнибал Лектор
1678375090
Своих футболистов воспитывать не получается. Ди-джеев, болтологов, быдло всякое, но не футболистов. Увы
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Беспонтий
1678375978
ну к примеру воспитали мы сычёва воспитали но х.ёво
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anatolich72
1678376096
Зениту пофигу, главное ещё одна звезда.
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derrik2000
1678377073
А у нас везде и всех барыги от власти натурализовывают. Например узбеки - заслужОнные РОССИЙСКИЕ строители. ((
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Spirit_78
1678450481
Флаг в руки Сычёву, пусть воспитывает. Другим советы давать легко.
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