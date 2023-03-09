Сычев раскритиковал натурализацию Малкома и Клаудиньо: «Нужно воспитывать своих футболистов»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев натурализацию бразильских полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

– Малком и Клаудиньо недавно получили гражданство РФ. Что думаешь насчет такой натурализации?

- Это не очень хорошо. Мы должны воспитывать своих футболистов. Хотелось бы, чтобы в сборной России играли только русские. При этом, мы помним примеры Фернандеса и Гильерме, которые приносили пользу. Посмотрим, как будет с Малкомом и Клаудиньо.

Я не думаю, что это история про сборную. Больше про статус легионера. Но если Карпин начнет их вызывать — конкуренция пойдет на пользу нашим молодым.

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