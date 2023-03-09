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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Сычев раскритиковал натурализацию Малкома и Клаудиньо: «Нужно воспитывать своих футболистов»

    Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев натурализацию бразильских полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

    – Малком и Клаудиньо недавно получили гражданство РФ. Что думаешь насчет такой натурализации?

    - Это не очень хорошо. Мы должны воспитывать своих футболистов. Хотелось бы, чтобы в сборной России играли только русские. При этом, мы помним примеры Фернандеса и Гильерме, которые приносили пользу. Посмотрим, как будет с Малкомом и Клаудиньо.

    Я не думаю, что это история про сборную. Больше про статус легионера. Но если Карпин начнет их вызывать — конкуренция пойдет на пользу нашим молодым.

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    Источник: Sport24

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    09.03.2023 17:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 10 марта, 15:14

      Флаг в руки Сычёву, пусть воспитывает. Другим советы давать легко.

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      Рейтинг: +20939

      derrik2000 9 марта, 18:51

      А у нас везде и всех барыги от власти натурализовывают.
      Например узбеки - заслужОнные РОССИЙСКИЕ строители. ((

      0
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      Рейтинг: +3616

      anatolich72 9 марта, 18:34

      Зениту пофигу, главное ещё одна звезда.

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      Рейтинг: +7903

      Беспонтий 9 марта, 18:32

      ну к примеру воспитали мы сычёва
      воспитали
      но х.ёво

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      Рейтинг: +2472

      serglider > Беспонтий 9 марта, 20:46

      Сычев - это скорее всего исключение, достиг вопреки, благодаря врожденному таланту, а не благодаря системе подготовки молодых футболистов. Ну и когда начал зашибать серьезные бабосы, энтузиазм играть резко потух)))

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      Рейтинг: +8097

      nik55 > serglider 10 марта, 08:59

      по твоей логике он не родившись уже играл в футбол

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      Рейтинг: +6458

      Ганнибал Лектор 9 марта, 18:18

      Своих футболистов воспитывать не получается. Ди-джеев, болтологов, быдло всякое, но не футболистов. Увы

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > Ганнибал Лектор 9 марта, 20:48

      Может сами не хотят воспитываться .

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