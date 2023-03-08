Стало известно, накажет ли «Манчестер Сити» Уокера за демонстрацию пениса девушкам в баре

«Манчестер Сити» не планирует наказывать защитника Кайла Уокера за непристойное поведение в баре.
Там женатый игрок оголял член, целовался и обнимался с посторонними женщинами.
- По информации The Sun, Уокеру могут предъявить обвинение в «непристойном раздевании», что влечет за собой до двух лет тюремного заключения.
- Уокер посетил бар через сутки после матча АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).
- Сообщается, что Уокер был пьян.
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Источник: The Sun