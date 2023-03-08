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    Какой вы футболист?

    Стало известно, накажет ли «Манчестер Сити» Уокера за демонстрацию пениса девушкам в баре

    «Манчестер Сити» не планирует наказывать защитника Кайла Уокера за непристойное поведение в баре.

    Там женатый игрок оголял член, целовался и обнимался с посторонними женщинами.

    • По информации The Sun, Уокеру могут предъявить обвинение в «непристойном раздевании», что влечет за собой до двух лет тюремного заключения.
    • Уокер посетил бар через сутки после матча АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).
    • Сообщается, что Уокер был пьян.

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    Источник: The Sun

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    08.03.2023 20:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 8 марта, 22:13

      Причем тут клуб и его личная жизнь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67530

      portero 8 марта, 20:57

      Полиция разбираться будут лет через восемь, когда девицам дадут разрешение, что теперь можно его подоить....

      4
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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы 8 марта, 20:49

      важная новость, но без фото члена не разобраться.

      6
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      Рейтинг: +687

      egor tikhonov > сутулая собака и лисы 10 марта, 19:05

      в письках мужских разбираться , так сутулым и останешься)))

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