Стало известно, накажет ли «Манчестер Сити» Уокера за демонстрацию пениса девушкам в баре

«Манчестер Сити» не планирует наказывать защитника Кайла Уокера за непристойное поведение в баре.

Там женатый игрок оголял член, целовался и обнимался с посторонними женщинами.

По информации The Sun, Уокеру могут предъявить обвинение в «непристойном раздевании», что влечет за собой до двух лет тюремного заключения.

Уокер посетил бар через сутки после матча АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).

Сообщается, что Уокер был пьян.

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