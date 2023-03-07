Агент Языджи прокомментировал новость о возможном возвращении турка в ЦСКА

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, выступающего на правах аренды за «Трабзонспор», отреагировал на информацию, что его клиент может летом вернуться в ЦСКА.

«В настоящее время Юсуф является игроком «Трабзонспора» по контракту. Неправильно говорить об этом сейчас.

Давайте поговорим об этом в конце сезона. ЦСКА всегда будет занимать особенное место в сердце Юсуфа», – сказал агент.

Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды с января по май 2022 года.

Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.

Клуб РПЛ не стал выкупать турка за 12 миллионов евро.

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