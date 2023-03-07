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    Агент Языджи прокомментировал новость о возможном возвращении турка в ЦСКА

    Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, выступающего на правах аренды за «Трабзонспор», отреагировал на информацию, что его клиент может летом вернуться в ЦСКА.

    «В настоящее время Юсуф является игроком «Трабзонспора» по контракту. Неправильно говорить об этом сейчас.

    Давайте поговорим об этом в конце сезона. ЦСКА всегда будет занимать особенное место в сердце Юсуфа», – сказал агент.

    • Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды с января по май 2022 года.
    • Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
    • Клуб РПЛ не стал выкупать турка за 12 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.03.2023 18:44
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