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    ЦСКА может летом вернуть Языджи

    Полузащитник Юсуф Языджи может снова стать игроком ЦСКА.

    «Лилль» готов продать 26-летнего футболиста после неудачной аренды в «Трабзонспор».

    ЦСКА рассматривает вариант с выкупом турка. Сам хавбек также хочет вернуться в Россию.

    • Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды с января по май 2022 года.
    • Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
    • Клуб РПЛ не стал выкупать турка за 12 миллионов евро.

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    Источник: Aksam

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    07.03.2023 18:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3462

      FRZZ 7 марта, 20:10

      Языджи для российского чемпионата очень даже хороший игрок.

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