ЦСКА может летом вернуть Языджи

Языджи для российского чемпионата очень даже хороший игрок.
Полузащитник Юсуф Языджи может снова стать игроком ЦСКА.
«Лилль» готов продать 26-летнего футболиста после неудачной аренды в «Трабзонспор».
ЦСКА рассматривает вариант с выкупом турка. Сам хавбек также хочет вернуться в Россию.
- Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды с января по май 2022 года.
- Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
- Клуб РПЛ не стал выкупать турка за 12 миллионов евро.
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