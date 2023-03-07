ЦСКА может летом вернуть Языджи

Полузащитник Юсуф Языджи может снова стать игроком ЦСКА.

«Лилль» готов продать 26-летнего футболиста после неудачной аренды в «Трабзонспор».

ЦСКА рассматривает вариант с выкупом турка. Сам хавбек также хочет вернуться в Россию.

Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды с января по май 2022 года.

Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.

Клуб РПЛ не стал выкупать турка за 12 миллионов евро.

РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!