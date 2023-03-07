«Зенит» – главный претендент на 17-летнего Педриньо из «Коринтианса»

«Зенит» интересуется нападающим «Коринтианса» Педриньо.
По информации Goal, помимо клуба из Петербурга на 17-летнего бразильца претендуют «Боруссия» Д, «Ньюкасл», «Брайтон», «Аякс» и ПСВ.
«Зенит» является главным претендентом на футболиста, потому что у руководства клуба хорошие отношения с боссами «Коринтианса».
- Контракт Педриньо с бразильским клубом рассчитан до 2025 года.
- Сумма отступных для клубов из Европы – 50 миллионов евро.
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Источник: Goal