«Зенит» – главный претендент на 17-летнего Педриньо из «Коринтианса»

«Зенит» интересуется нападающим «Коринтианса» Педриньо.

По информации Goal, помимо клуба из Петербурга на 17-летнего бразильца претендуют «Боруссия» Д, «Ньюкасл», «Брайтон», «Аякс» и ПСВ.

«Зенит» является главным претендентом на футболиста, потому что у руководства клуба хорошие отношения с боссами «Коринтианса».

Контракт Педриньо с бразильским клубом рассчитан до 2025 года.

Сумма отступных для клубов из Европы – 50 миллионов евро.

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