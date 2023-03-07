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    Какой вы футболист?

    «Зенит» – главный претендент на 17-летнего Педриньо из «Коринтианса»

    «Зенит» интересуется нападающим «Коринтианса» Педриньо.

    По информации Goal, помимо клуба из Петербурга на 17-летнего бразильца претендуют «Боруссия» Д, «Ньюкасл», «Брайтон», «Аякс» и ПСВ.

    «Зенит» является главным претендентом на футболиста, потому что у руководства клуба хорошие отношения с боссами «Коринтианса».

    • Контракт Педриньо с бразильским клубом рассчитан до 2025 года.
    • Сумма отступных для клубов из Европы – 50 миллионов евро.

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    Источник: Goal

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    07.03.2023 12:20
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +8093

      nik55 7 марта, 20:22

      помойка всех собирает

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 7 марта, 16:14

      Это наша собственность.
      Надо было его заклеймить.
      :)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Питерский князь 7 марта, 16:59

      Ну да - пора, а то после 2-3 лет пребывания в Зените уже и пробы ставить некуда будет !!!)))

      0
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 7 марта, 13:58

      Всего 17 лет, а уже Педриньо. Вот что западные приоритеты с подростками делают.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Fialet 7 марта, 16:01

      Он из Бразилии - и туда добрались )))

      1
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      Рейтинг: +8093

      nik55 7 марта, 13:51

      может проще переехать бо-жам в Бразилию ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > nik55 7 марта, 16:15

      Надо еще проще, СпартаГу переехать в пердив.
      :)))

      3
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      Рейтинг: +7043

      Semenycch 7 марта, 13:34

      Henrique de Assis по прозвищу Педриньо. Лучшая позиция для парня - десятка или нападающий. Парень с великолепным дриблингом, на носовом платке обыгрывает двоих как нечего делать, с отличной координацией, хорошим пасом и ударом. Очень перспективный футболист. Только футбольные СМИ пишут иное о его возрасте - ему 19 лет. И еще, парень в детстве мало каши ел, ростом 1,64 с кепкой.

      1
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      ...
      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Semenycch 7 марта, 16:02

      Зато уже Педриньо )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > VVM1964 7 марта, 16:17

      Вы из ЛГБТ органиЗАДции, для вас это главное.
      :)))

      2
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Питерский князь 7 марта, 16:57

      Нет, вы ошиблись адресом - ищите единомышленников у себя в Зените !!! )

      0
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      Рейтинг: +743

      Азбука 7 марта, 12:42

      Раньше сообщали, что приоритетное право на выкуп этого нападающего Зенит получил в частности, как компенсацию за свалившего Юрика.

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      Рейтинг: +3051

      fakeid > Азбука 7 марта, 17:46

      то про педро энрике шла речь. короче, про другого. хотя там этих педров, как в тарасофке, похоже.

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      Рейтинг: +743

      Азбука > fakeid 8 марта, 13:53

      ФК Коринтианс, Педро Энрико, погоняло Педриньо, 17 лет, погоняло Педриньо. Вроде тот.
      «Зенит» получил право преимущественного выкупа 16-летнего вингера «Коринтианса» и молодежной сборной Бразилии Педро. СЭ: В «Зенит» перейдет второй после новичка «Реала» талант Бразилии. ... Этот ход остался в тени свершенных трансферов двух бразильцев, но в перспективе он может оказаться главным во всей многоходовой сделке. «Зенит» не просто выбил это право «на сдачу», а целенаправленно вел переговоры, чтобы его получить.

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      Рейтинг: +6312

      Давид59 7 марта, 12:28

      Фамилию поменять бы. Писарскиньо, например

      2
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      Рейтинг: +18123

      ilichkadr 7 марта, 12:27

      Даешь сборную Бразилии в Питере!!

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      Рейтинг: +6312

      Давид59 > ilichkadr 7 марта, 12:28

      Филиал сборной откроем.

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      Рейтинг: +18123

      ilichkadr > Давид59 7 марта, 17:12

      Не, по проще -Фарм-клуб.

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