Черчесов рассказал, предлагал ли Дзюбе перейти в «Ференцварош»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал новость об интересе венгерского клуба к форварду «Локомотива» Артему Дзюбе.

— В печати появлялись сообщения о том, что «Ференцварош» предлагал контракт Дзюбе, когда у него закончилось соглашение с «Зенитом». Это действительно так?

— Я уже как-то говорил, что, когда такой футболист оказывается на рынке, не обратить на это внимание нельзя. Другое дело, что есть возможности, есть желания, а есть реалии. Поэтому, прежде чем делать кому-то какое-то предложение, приходится все взвешивать.

У нас на этой позиции есть игроки с действующими контрактами, а кроме того, мы финансово не можем позволить себе игрока такого уровня.

Мы с ним, как говорится, на связи, но одно дело — отношения между людьми, и совсем другое — возможности для определенных деловых предложений.

34-летний форвард перешел в «Локо» в феврале в статусе свободного агента.

Он подписал контракт до конца сезона.

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