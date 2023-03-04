«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы

Футбольный обозреватель Дмитрия Губерниев впечатлен хет-триком форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова».

«Дзюба, Дзюба – это в наших силах! «Локо» от пожара уберечь! Парень рукастый многое может. И «Локомотиву» поможет.

Ай да Дзюба, ай да сукин сын. Что творит», – написал Губерниев в телеграме.

Это 1-й матч Дзюбы после возвращения в РПЛ.

«Ростов» тренирует Валерий Карпин, с которым Дзюба пересекался в «Спартаке».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры «Ростов» – «Локомотив».

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