«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы

Артем рукастый,а Димон губастый. Дима ,давай хеттрик.чмо
Футбольный обозреватель Дмитрия Губерниев впечатлен хет-триком форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова».
«Дзюба, Дзюба – это в наших силах! «Локо» от пожара уберечь! Парень рукастый многое может. И «Локомотиву» поможет.
Ай да Дзюба, ай да сукин сын. Что творит», – написал Губерниев в телеграме.
- Это 1-й матч Дзюбы после возвращения в РПЛ.
- «Ростов» тренирует Валерий Карпин, с которым Дзюба пересекался в «Спартаке».
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры «Ростов» – «Локомотив».
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