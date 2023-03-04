Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы

    Футбольный обозреватель Дмитрия Губерниев впечатлен хет-триком форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова».

    «Дзюба, Дзюба – это в наших силах! «Локо» от пожара уберечь! Парень рукастый многое может. И «Локомотиву» поможет.

    Ай да Дзюба, ай да сукин сын. Что творит», – написал Губерниев в телеграме.

    РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Дзюба разобрал свой хет-трик в ворота «Ростова» 4
    «За второй гол надо отрубать ноги защитникам». Быстров проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову» 3
    Дзюба: «Лукавить не буду: обыграть команду Карпина приятно» 15
    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2023 21:02
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1440

      balam 4 марта, 22:58

      Артем рукастый,а Димон губастый. Дима ,давай хеттрик.чмо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19113

      Cleaner 4 марта, 22:26

      Не руками едиными силен Артемка!..)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 4 марта, 21:50

      Вот так и играй, смотришь паровоз к лидерам приблизится, но Богданыча ты должен уважать, не стоит о нем плохо говорить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 4 марта, 21:20

      Спору нет. Что у Зюбы есть, это стержень. Русский он и есть русский.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19113

      Cleaner > R_a_i_n 4 марта, 22:28

      Как там Спартак? Что, Соболев безстержневым оказался? Или на заговор судей опять все спишите?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Fialet > R_a_i_n 5 марта, 00:01

      Особенно фамилия у него русская.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5417

      neim > R_a_i_n 5 марта, 03:23

      Тогда Карпин по твоему кто, украинец ? )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > Cleaner 5 марта, 07:15

      Соболев то забил. Мешков украл.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > neim 5 марта, 07:16

      Карпин эээстонэц!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18170

      житель СПб 4 марта, 21:20

      А вы тут все его похоронить собирались... Молодец Артем!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > житель СПб 4 марта, 21:20

      Даров!!!!!!! Как дела???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3862

      minaev23 > R_a_i_n 4 марта, 22:29

      Дед кудато подевался. Сам давно его не слышал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3862

      minaev23 > житель СПб 4 марта, 22:32

      Молодец конечно! Вы там смотрите и рассчитывайте... Если он такому бездарному Ростову три закатал.,а потом в остатке чемпа ёщё разыграется!!! Держитесь ребята Локо вас опередит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11