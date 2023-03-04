Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID

И это при том что Спартак в числе лидеров чемпионата. А ведь хорошая поддержка болельщиков это 12й игрок.
Игру 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (2:2) посетил 4281 болельщик.
Это первая игра в Тушино после тотального введения в чемпионате России Fan ID.
- В последнем домашнем матче «Спартака» в РПЛ в прошлом году против «Торпедо» (октябрь) было 13457 зрителей.
- В матче с «Уралом» «Спартак» дважды уступал в счете.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
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