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    Какой вы футболист?

    Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID

    Игру 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (2:2) посетил 4281 болельщик.

    Это первая игра в Тушино после тотального введения в чемпионате России Fan ID.

    • В последнем домашнем матче «Спартака» в РПЛ в прошлом году против «Торпедо» (октябрь) было 13457 зрителей.
    • В матче с «Уралом» «Спартак» дважды уступал в счете.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2023 18:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 5 марта, 09:54

      И это при том что Спартак в числе лидеров чемпионата. А ведь хорошая поддержка болельщиков это 12й игрок.

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      Рейтинг: +11331

      alp 5 марта, 00:10

      и это еще много. к концу лета, на топовые матчи будет ходить 3 максимум 4 тыс... что сказать? да здравствует маразм!!!

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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 4 марта, 21:13

      Надо думать что как только потеплет цыфра возрастет, а вот на сколько это вопрос

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      Рейтинг: +3049

      fakeid 4 марта, 19:53

      чем меньше эта цифра - тем лучше.

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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 4 марта, 19:36

      да не густо и по игре в защите так же

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      Рейтинг: +816

      прабабушка краба 4 марта, 19:15

      народная команда держит уровень

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      Рейтинг: +354

      BRAZILES 4 марта, 18:59

      наде убирать этот олбаный фан ин --его аже в европе нет

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