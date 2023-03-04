Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал отмену третьего гола своей команды в ворота «Урала» в матче 18-го тура РПЛ.

«Понял ли я, почему отменили гол Соболева? Да, понял, что судья свистнул раньше времени, и получается так, что он уже не может поменять решение.

Все ошибаются. Как футболисты на поле, так и судьи», – сказал Литвинов.

Матч завершился ничьей 2:2.

Литвинов сделал дубль.

Судья Виталий Мешков отменил гол Соболева на 85-й минуте.

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!