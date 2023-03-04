Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал отмену третьего гола своей команды в ворота «Урала» в матче 18-го тура РПЛ.
«Понял ли я, почему отменили гол Соболева? Да, понял, что судья свистнул раньше времени, и получается так, что он уже не может поменять решение.
Все ошибаются. Как футболисты на поле, так и судьи», – сказал Литвинов.
- Матч завершился ничьей 2:2.
- Литвинов сделал дубль.
- Судья Виталий Мешков отменил гол Соболева на 85-й минуте.
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Источник: «Матч ТВ»