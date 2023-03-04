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    Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал отмену третьего гола своей команды в ворота «Урала» в матче 18-го тура РПЛ.

    «Понял ли я, почему отменили гол Соболева? Да, понял, что судья свистнул раньше времени, и получается так, что он уже не может поменять решение.

    Все ошибаются. Как футболисты на поле, так и судьи», – сказал Литвинов.

    • Матч завершился ничьей 2:2.
    • Литвинов сделал дубль.
    • Судья Виталий Мешков отменил гол Соболева на 85-й минуте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.03.2023 16:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 5 марта, 10:22

      Да это было понятно даже сидя у телевизора. Удивляет другое - зачем стали просматривать ВАР? Нарушения со стороны Спартака в том эпизоде не было.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 4 марта, 19:51

      с перепугу а результат не изменить

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +511

      эд100 4 марта, 16:43

      игроки за ошибки отвечают, от этого же судьи. А судьи? от кого? кого серьёзно наказали? отправили бы грядки копать на годик, перестал бы посвистывать надо не надо, голову бы включал.

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 4 марта, 16:38

      Мешок крепко лажанулся

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