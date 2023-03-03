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    «Слишком пьян»: Черданцев не прошел фейс-контроль в ночном клубе Ульяновска

    Комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева не пустили в ночной клуб «Матрешки» на прошлой неделе в день кубкового матча «Волга»«Зенит» (0:3).

    Журналиста не пустили в заведение, где у него был забронирован стол в караоке, сославшись на его нетрезвый вид.

    «По мнению начальника службы безопасности, федеральный комментатор был слишком пьян для их заведения», – написала ульяновская «Комсомольская правда».

    «Ну, конечно, он выпивал до этого, но он не был сильно пьяным. Спокойно стоял. Я бы даже сказал, что он выглядел не пьяным, а уставшим. При том, что и охрана, и управляющие знали, кто это, и все равно не пустили. Как можно прокомментировать эту ситуацию, я не знаю.

    При том, что пока мы там стояли и разбирались, из заведения просто вываливались пьяные люди. Мы пытались поговорить с управляющим, но нам отказали. К нам часто приезжают звездные гости. Конечно, ни в одно из заведений этой сети мы больше не пойдем», – сказал собеседник источника, который был в компании Черданцева.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    03.03.2023 10:49
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +261

      Марк Аврелий! 14 марта, 18:31

      ....«Ну, конечно, он выпивал до этого, но он не был сильно пьяным. Спокойно стоял. Я бы даже сказал, что он выглядел не пьяным, а уставшим. При том, что и охрана, и управляющие знали, кто это, и все равно не пустили. Как можно прокомментировать эту ситуацию, я не знаю....
      Пусть КОММЕНТАТОР Черданцев прокомментирует. Это его работа

      0
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 3 марта, 18:25

      Микрофон не пахнет, вот почему, сказал Чердак!

      0
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 3 марта, 16:05

      То, что для Ульяновска СЛИШКОМ ПЬЯН, для Москвы норма пития!...)))

      2
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      Рейтинг: +2066

      jek718875 3 марта, 13:54

      Если бы в тот вечер победила "Волга", Чердака приняли бы и в горизонтальном положении

      0
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 3 марта, 12:57

      Не любят в Ульяновске всех кто относится к системе сенита, ни игроков ( банан) ни проплаченных журналистов. Да не только в Ульяновске, их ни где не любят.

      3
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      Рейтинг: +1455

      Freyd 3 марта, 12:20

      " из заведения просто вываливались пьяные люди."-так люди напились уже в заведении,а значит принесли прибыль этому клубу./Газматчу везде у нас дорога:-))

      2
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      Рейтинг: +1648

      Artemka444 3 марта, 11:33

      Меньше балаболить будет

      2
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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 3 марта, 11:27

      Судя по тому, какую феерическую пургу он перманентно несёт, то это его обычное состояние

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 3 марта, 11:13

      Цитата: "При том, что и охрана, и управляющие знали, кто это, и все равно не пустили". И кто же это, интересно, был такой, что его, бухущего в хлам, не пустили в кабак? Грамотная охрана. Молодцы!

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 3 марта, 11:12

      Днём банан, вечером Черданцев, что-то в Ульновске совсем Зенит не любят.

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