«Слишком пьян»: Черданцев не прошел фейс-контроль в ночном клубе Ульяновска

Комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева не пустили в ночной клуб «Матрешки» на прошлой неделе в день кубкового матча «Волга» – «Зенит» (0:3).

Журналиста не пустили в заведение, где у него был забронирован стол в караоке, сославшись на его нетрезвый вид.

«По мнению начальника службы безопасности, федеральный комментатор был слишком пьян для их заведения», – написала ульяновская «Комсомольская правда».

«Ну, конечно, он выпивал до этого, но он не был сильно пьяным. Спокойно стоял. Я бы даже сказал, что он выглядел не пьяным, а уставшим. При том, что и охрана, и управляющие знали, кто это, и все равно не пустили. Как можно прокомментировать эту ситуацию, я не знаю.

При том, что пока мы там стояли и разбирались, из заведения просто вываливались пьяные люди. Мы пытались поговорить с управляющим, но нам отказали. К нам часто приезжают звездные гости. Конечно, ни в одно из заведений этой сети мы больше не пойдем», – сказал собеседник источника, который был в компании Черданцева.

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