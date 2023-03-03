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  • «Слишком пьян»: Черданцев не прошел фейс-контроль в ночном клубе Ульяновска

«Слишком пьян»: Черданцев не прошел фейс-контроль в ночном клубе Ульяновска

3 марта 2023, 10:49
9

Комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева не пустили в ночной клуб «Матрешки» на прошлой неделе в день кубкового матча «Волга»«Зенит» (0:3).

Журналиста не пустили в заведение, где у него был забронирован стол в караоке, сославшись на его нетрезвый вид.

«По мнению начальника службы безопасности, федеральный комментатор был слишком пьян для их заведения», – написала ульяновская «Комсомольская правда».

«Ну, конечно, он выпивал до этого, но он не был сильно пьяным. Спокойно стоял. Я бы даже сказал, что он выглядел не пьяным, а уставшим. При том, что и охрана, и управляющие знали, кто это, и все равно не пустили. Как можно прокомментировать эту ситуацию, я не знаю.

При том, что пока мы там стояли и разбирались, из заведения просто вываливались пьяные люди. Мы пытались поговорить с управляющим, но нам отказали. К нам часто приезжают звездные гости. Конечно, ни в одно из заведений этой сети мы больше не пойдем», – сказал собеседник источника, который был в компании Черданцева.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Волга
Комментарии (9)
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Ниф-Ниф
1677829906
Пьянству - бой!
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Kollljan
1677831200
Цитата: "При том, что и охрана, и управляющие знали, кто это, и все равно не пустили". И кто же это, интересно, был такой, что его, бухущего в хлам, не пустили в кабак? Грамотная охрана. Молодцы!
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MaxRnD
1677832043
Судя по тому, какую феерическую пургу он перманентно несёт, то это его обычное состояние
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Artemka444
1677832414
Меньше балаболить будет
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Freyd
1677835235
" из заведения просто вываливались пьяные люди."-так люди напились уже в заведении,а значит принесли прибыль этому клубу./Газматчу везде у нас дорога:-))
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шахта Заполярная
1677837420
Не любят в Ульяновске всех кто относится к системе сенита, ни игроков ( банан) ни проплаченных журналистов. Да не только в Ульяновске, их ни где не любят.
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jek718875
1677840890
Если бы в тот вечер победила "Волга", Чердака приняли бы и в горизонтальном положении
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paracetamol
1677857129
Микрофон не пахнет, вот почему, сказал Чердак!
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Марк Аврелий!
1678807883
....«Ну, конечно, он выпивал до этого, но он не был сильно пьяным. Спокойно стоял. Я бы даже сказал, что он выглядел не пьяным, а уставшим. При том, что и охрана, и управляющие знали, кто это, и все равно не пустили. Как можно прокомментировать эту ситуацию, я не знаю.... Пусть КОММЕНТАТОР Черданцев прокомментирует. Это его работа
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