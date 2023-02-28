«Спартак» – большое открытие». Слуцкий рассказал, чем его поразила команда Абаскаля

Бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил игру «Спартака» в кубковом матче с «Локомотивом».

Спартаковцы победили 4:2 и вышли в полуфинал Пути РПЛ.

«Локо» продолжит выступление в Пути регионов.

«Локомотив» был очень хорош с 60-й минуты первого матча: они доминировали, забили гол, создали несколько моментов. Всe остальное время доминировал «Спартак», для меня эта команда — большое открытие.

Футбол «Спартака» очень высокого качества, поражает взаимозаменяемость. Очень хорошо сказалось, что не было основного форварда, потому что периодически они менялись позициями, постоянно кто угодно мог оказаться во фланговой или центральной зоне. Очень современно и круто, хорошо получается. «Спартак» не упрощал игру ни при каких вариантах.

В первом матче у «Спартака» был полностью российский состав, во второй — только Промес. При этом на лавке большая группа легионеров, качественных легионеров для нашего чемпионата. Однако россияне выигрывают эту конкуренцию, выглядят сверхконкурентоспособными.

«Спартак» не позволил «Локомотиву» и Галактионову показать то, что они наигрывали, к чему они придут», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

Матч «Спартака» и «Локо» – море спорных судейских решений. Как их можно объяснить?

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