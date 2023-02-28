Хусаинов считает, что Иванов ошибочно не поставил пенальти в ворота «Спартака»: «500% нарушение правил!»

Бывший арбитр чемпионата России Сергей Хусаинов сообщил об ошибке судей в кубковом матче «Спартак» – «Локомотив» (4:2).

На 41-й минуте Антон Миранчук упал в штрафной «Спартака».

Главный арбитр Сергей Иванов решил не назначать пенальти.

«Почему арбитр ФИФА не увидел контракт и не назначил пенальти? Почему куча арбитров, сидящих на VAR не увидели этот эпизод? Я не могу.

Я не считаю, что это пенальти, это пятьсот процентное нарушение правил! Вы думаете Антон Миранчук просто так упал?» – сказал Хусаинов.

Матч «Спартака» и «Локо» – море спорных судейских решений. Как их можно объяснить?

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