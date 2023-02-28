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  • Хусаинов считает, что Иванов ошибочно не поставил пенальти в ворота «Спартака»: «500% нарушение правил!»

Хусаинов считает, что Иванов ошибочно не поставил пенальти в ворота «Спартака»: «500% нарушение правил!»

28 февраля 2023, 08:59
8

Бывший арбитр чемпионата России Сергей Хусаинов сообщил об ошибке судей в кубковом матче «Спартак»«Локомотив» (4:2).

  • На 41-й минуте Антон Миранчук упал в штрафной «Спартака».
  • Главный арбитр Сергей Иванов решил не назначать пенальти.

«Почему арбитр ФИФА не увидел контракт и не назначил пенальти? Почему куча арбитров, сидящих на VAR не увидели этот эпизод? Я не могу.

Я не считаю, что это пенальти, это пятьсот процентное нарушение правил! Вы думаете Антон Миранчук просто так упал?» – сказал Хусаинов.

Матч «Спартака» и «Локо» – море спорных судейских решений. Как их можно объяснить?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Локомотив Спартак Миранчук Антон Иванов Cергей
Комментарии (8)
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Sky Spartak
1677566543
А на мой взгляд Пенальти был... Но Спартак всё равно лучше играл и заслуженно победил..)
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dema 777
1677567500
пенальти не было легкое касание уходящий мяч картинное падение.
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моэм
1677567532
1. Больше 100% не бывает , а тут 500 % ,как то многовато за всего лишь попытку "выпросить " пенальти
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JTherry
1677567734
"Вы думаете Антон Миранчук просто так упал?" ...мы думаем, что очень картинно упал, именно на публику упал в штрафной (он же понимал, где падает), в общем сыграл в "дельфина"... контакт с Хлусевичем, конечно, был (но не подножка!), но футбол - не балет, чтобы за любой контакт ставить пенальти... удивляюсь, что Иванов и Казарцев сразу разобрались в этом моменте...
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Kollljan
1677568161
Вывод по результатам двух матчей Спартака и Локомотива: Спартак - самый позорный клуб России.
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cska1948
1677569023
Вы послушайте, что говорит Николаев! Почти дословно: "Здесь видно, что практически ОДНОВРЕМЕННО нападающий бьёт по воротам и происходит контакт защитника с ногой нападающего". И это они, судьи, не считают нарушением правил!? А может все дело в том, что Хлусевичу светила ВТОРАЯ ЖК и судьи поэтому не увидели в этом эпизоде нарушения?
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sochi-2013
1677652059
Ошибочно- это когда не увидел и помощники не помогли, а в данном случае ........
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