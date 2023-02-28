Джикия прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями после ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Локомотива».

Спартаковцы победили 4:2 и вышли в полуфинал Пути РПЛ.

«Локо» продолжит выступление в Пути регионов.

– Говорят, спорные моменты – это борьба, а не футбол.

– Я в борьбе не силен. Давайте про футбол. Задачу мы выполнили, прошли дальше.

Формат Кубка непонятен, выигрываешь у команды – по идее, она должна вылетать. Но можешь с ней еще встретиться.

– Казалось, пенальти Квинси до победного будет бить.

– Понятное дело, есть правила игры. Попросили Квинси забить. Время заканчивалось, хотели побыстрее...

Что сказал Бальде, когда оттолкнул его? Просто парой слов перекинулись. Все нормально.

– Удивила форма Квинси?

– Давно говорил, что он проводит хорошую работу. Первую игру не играл в старте. Провел хороший цикл, вышел в старте, забил гол.

– Как вам игра обороны «Спартака»?

– Группа атаки «Локо» – Дзюба, Пиняев, Глушенков, Миранчук, Баринов – это игроки сборной, качественные футболисты, одни из лучших.

На два гола «Локо» наиграл. Рад за Миранчука, он молодец. Мы в отличных отношения с ним. Но главное, что мы победили и прошли дальше.

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