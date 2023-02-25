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Кьеллини: «ЧМ-2022 был странным»

25 февраля 2023, 16:06

Экс-защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата мира.

«Если честно, ЧМ-2022 был странным. Я почти не смотрел матчи в прямом эфире, за исключением финала и первой игры США с Уэльсом.

Было тяжело следить за турниром, не будучи там», – сказал Кьеллини.

  • Италия не прошла на ЧМ через стыки, уступив Северной Македонии (0:1).
  • Чемпионом мира стала Аргентина.
  • Кьеллини сейчас играет в МЛС за «Лос-Анджелес».

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Источник: The Athletic
Чемпионат мира Италия Кьеллини Джорджо
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