Кьеллини: «ЧМ-2022 был странным»

Экс-защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата мира.

«Если честно, ЧМ-2022 был странным. Я почти не смотрел матчи в прямом эфире, за исключением финала и первой игры США с Уэльсом.

Было тяжело следить за турниром, не будучи там», – сказал Кьеллини.

Италия не прошла на ЧМ через стыки, уступив Северной Македонии (0:1).

Чемпионом мира стала Аргентина.

Кьеллини сейчас играет в МЛС за «Лос-Анджелес».

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