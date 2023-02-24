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  • Черчесов дал совет Захаряну. Игрока хочет купить «Галатасарай»

Черчесов дал совет Захаряну. Игрока хочет купить «Галатасарай»

24 февраля 2023, 22:10
3

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о ситуации вокруг полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, которого хочет заполучить «Галатасарай».

«Совет Захаряну? Когда вокруг молодого, опытного игрока, или даже тренера, идут разговоры, то это всe равно отвлекает. То тебя на выход отправляют, то на вход. Это же человеческий фактор. Какой-то процент времени и энергии тратится на восприятие всех этих новостей. Задача Захаряна сейчас сконцентрироваться на своей работе и радовать болельщиков. А ситуация разрешится так, как будет нужно.

Важно и ему, и тренерскому штабу, и его окружению оставаться спокойными. Конечно, когда тебя хочет «Челси», а потом сделка срывается, то это расстраивает. Надо сконцентрироваться и получать удовольствие от футбола. Он сейчас в отличном клубе – у него всe впереди», – сказал Черчесов.

  • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
  • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Динамо Ференцварош Галатасарай Захарян Арсен Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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Plyash
1677277593
Дежурный набор слов от полевого словоблуда.А совет где?
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eugen-han
1677292676
А кто и когда сказал, что его хочет ,,Челси"? Уже никто и не вспомнит, а осадочек то остался, который уже не вызывает вопрос,- правда это или ложь.
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