«Просто топ». Комличенко назвал лучшее качество Карпина

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о своем главном тренере Валерии Карпине.

— Насколько сложно прочитать Карпина игрокам, понять, где он серьезно говорит, а где просто подкалывает?

— Это только с опытом общения приходит. Лично я уже понимаю, где он пихает, а где и улыбнуться можно.

— Когда в последний раз он жестко напихал? После незабитого пенальти с «Сочи», например?

— Да мне постоянно прилетает, меня Георгич все время в тонусе держит. И это — хорошо. Карпин нашел ко мне определенный подход и знает, как со мной лучше действовать. И не только ко мне, а ко всем. Он знает, с кем надо пожестче, а кого лучше не трогать. В плане психологии Карпин — просто топ. У меня такой характер…

— … что надо постоянно пихать?

— Скорее да, чем нет. В какие-то моменты я могу позволить чуть-чуть снизить требования к себе. Крайне редко, но бывает такое. И в такие моменты жесткие слова приводят в тонус, заставляют пересмотреть какие-то вещи. Посмотрите, как «Ростов» физически выглядит в сезоне. Если у тебя команда с лишним весом, картина совсем другая. Где-то один не добегает, где-то — другой. В итоге теряешь очки. Поэтому все с Карпиным в команде согласны, все его слушают. Будь мы какими-то супер-футболистами с идеальным мастерством, забивая каждый матч дальними ударами — окей, можно что-то себе позволить, но у нас рабочая команда.

Комличенко – воспитанник «Краснодара».

Карпин в «Ростове» с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).

Команда идет в РПЛ 3-й.

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