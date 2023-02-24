Черчесов: «У «Ференцвароша» не было лишних денег на Дзюбу»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил, почему его клуб не стал зимой приглашать свободного агента Артема Дзюбу.

«К сожалению, не видел матч «Локомотива» со «Спартаком» (0:1). Но сам факт того, что Дзюба и Игорь Смольников теперь играют в команде, которая имеет статус в России, — это здорово. Я читал отчeты: как я понимаю, Дзюба во втором тайме смотрелся хорошо. Если так, то супер. Меня часто спрашивали: «Дзюба к вам или нет?». Когда игрок такого уровня свободен, конечно, начнeшь обсуждать возможность его приглашения в «Ференцварош», что мы и делали.

Но у нас было уже занято место, да и денег лишних не было. Но я очень рад, что Артeм снова в игре, теперь они с Игорем получают удовольствие от игры. Надеюсь, что они с «Локомотивом» решат ту задачу, которая стоит перед ними», – сказал Черчесов.

Контракт Дзюбы с «Локо» рассчитан до лета.

Он получает в клубе 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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