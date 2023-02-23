Хлусевич: «В такой мороз играл во второй раз в жизни»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился впечатлениями после первого матча 1/4 финала Кубка России против «Локомотива».

– Вы южный, крымский, парень. Как игралось в такой мороз?

– Максимально не привык к такой погоде, учитывая именно то, что я крымский парень.

В такой мороз играл только раз за всю карьеру – и то, еще в Туле за молодежку. Тогда было минус 12. И вот второй сейчас.

– В чем тяжесть?

– Из-за мороза все мерзнет, и не чувствуешь пальцев ног и рук.

– Как согреться?

– Двигаться на поле!

«Спартак» на выезде победил со счетом 1:0.

Ответный матч состоится 27 февраля на «Открытие Банк Арене».

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