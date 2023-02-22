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    Журналист Corriere dello Sport назвал двух российских тренеров, которых знают в Италии

    Журналист газеты Corriere dello Sport Массимилиано Мартини рассказал, каких российских тренеров знают в Италии. При этом он подчеркнул, что их уровень ниже, чем у итальянских специалистов.

    «В Италии знают только двух российских тренеров – Черчесова и Семака. Однако не думаю, что на данный момент есть возможность увидеть этих специалистов и любого другого российского тренера в Серии А. Их уровень ниже местных и других европейских тренеров», – сказал журналист.

    • Семак возглавляет «Зенит». Он выиграл с клубом РПЛ четыре раза подряд.
    • Черчесов работает в «Ференцвароше». В прошлом сезоне он выиграл с командой чемпионат Венгрии.

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    Источник: Sport24

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    22.02.2023 21:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +155

      Александр.Т. 22 февраля, 21:22

      За место тренера юви отлично подошел бы черчесов он бы там звезд в душ бы позвал сразу норм играть бви стала бы , чем с нынешним

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      ...
      Рейтинг: +155

      Александр.Т. > Чапппай 22 февраля, 21:59

      )))

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