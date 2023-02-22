«Моя миссия в «Зените» еще не выполнена». Клаудиньо назвал клубы, от которых у него были предложения

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо сообщил, что зимой его пытались заполучить другие клубы.

– В ходе зимнего трансферного окна о вас ходило много слухов – в частности, появлялись сообщения о вашем отъезде в «Палмейрас» или «Марсель». Получали ли вы конкретные предложения и задумывались ли вы о том, чтобы покинуть «Зенит»?

– Да, клубы, которые вы называете, действительно проявляли реальный интерес, но я считаю так (и, на мой взгляд, это абсолютно открытая и честная позиция): если «Зенит» получит предложение, которое полностью устроит клуб и меня, я не сочту чем-то зазорным его принять. Но если когда-то и придeт время покинуть «Зенит», то я сделаю это не через чeрный ход, а с поднятой головой, в открытую дверь. Этой зимой я прекрасно понимал, что у меня впереди важные полгода, мне очень хочется вписать своe имя в историю клуба и стать одним из тех, кто поможет команде завоевать десятое чемпионство, и, соответственно, добраться до второй звезды, поэтому я здесь. Повторюсь, у меня были конкретные предложения, но осознание того, что моя миссия в «Зените» ещe не выполнена, оказалось сильней.

– Что ещe, помимо вышесказанного, мотивирует вас остаться в «Зените»? Нет и неизвестно, когда будут еврокубки, вас не вызывают в сборную Бразилии. Это не может не тревожить вас.

– Могу лишь повторить: мне хочется выполнить задачу, поставленную перед клубом и перед собой лично. Это важно для меня. Я очень благодарен за то, как клуб и город приняли меня, с первого мгновения, как я только вышел из самолeта в Санкт-Петербурге, чувствую себя здесь максимально комфортно, так что моe решение остаться в «Зените» – своего рода благодарность клубу. Играть в «Зените», приносить радость болельщикам – вот моя мотивация быть здесь. У нас прекрасная команда, замечательный состав, много бразильцев, с которыми нам вместе очень комфортно. Да, печально, что нет еврокубков, мы заслужили и заслуживаем, чтобы играть там, но от нас здесь ничего не зависит. Я счастлив в «Зените», меня абсолютно всe устраивает в Санкт-Петербурге, поэтому решение переподписать летом контракт далось мне легко, ничего сложного в этом вопросе для меня не было.

– А что будет летом? Болельщики «Зенита» любят вас и хотят, чтобы вы оставались в Санкт-Петербурге как можно дольше. Можете ли вы гарантировать, что полностью отработаете контракт с «Зенитом»?

– Отвечая на этот вопрос, вернусь к началу нашего разговора: я чувствую любовь петербургских болельщиков, она мотивирует меня на то, чтобы постоянно двигаться вперeд. В ответ хотел бы признаться, что для меня такое отношение бесконечно ценно, я с огромной симпатией и благодарностью отношусь к петербургским поклонникам футбола. Но, опять же, если «Зенит» получит предложение, которое устроит клуб и меня, мы сядем за стол переговоров. Обещаю, что если это и произойдeт, то только в открытую, никакого бегства через заднюю дверь с моей стороны не будет! Я приложу все силы, чтобы отблагодарить «Зенит» за всe, что он сделал для меня, искренне хочу помочь команде завоевать всевозможные трофеи.

Контракт игрока действует до 2027 года.

Клаудиньо весной должен получить российский паспорт.

Бразилец в Санкт-Петербурге с 2021 года.

Российский футбол возвращается матчем «Локoмотив» – «Спaртак». Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!