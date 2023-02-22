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  • «Моя миссия в «Зените» еще не выполнена». Клаудиньо назвал клубы, от которых у него были предложения

«Моя миссия в «Зените» еще не выполнена». Клаудиньо назвал клубы, от которых у него были предложения

22 февраля 2023, 11:56
2

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо сообщил, что зимой его пытались заполучить другие клубы.

– В ходе зимнего трансферного окна о вас ходило много слухов – в частности, появлялись сообщения о вашем отъезде в «Палмейрас» или «Марсель». Получали ли вы конкретные предложения и задумывались ли вы о том, чтобы покинуть «Зенит»?

– Да, клубы, которые вы называете, действительно проявляли реальный интерес, но я считаю так (и, на мой взгляд, это абсолютно открытая и честная позиция): если «Зенит» получит предложение, которое полностью устроит клуб и меня, я не сочту чем-то зазорным его принять. Но если когда-то и придeт время покинуть «Зенит», то я сделаю это не через чeрный ход, а с поднятой головой, в открытую дверь. Этой зимой я прекрасно понимал, что у меня впереди важные полгода, мне очень хочется вписать своe имя в историю клуба и стать одним из тех, кто поможет команде завоевать десятое чемпионство, и, соответственно, добраться до второй звезды, поэтому я здесь. Повторюсь, у меня были конкретные предложения, но осознание того, что моя миссия в «Зените» ещe не выполнена, оказалось сильней.

– Что ещe, помимо вышесказанного, мотивирует вас остаться в «Зените»? Нет и неизвестно, когда будут еврокубки, вас не вызывают в сборную Бразилии. Это не может не тревожить вас.

– Могу лишь повторить: мне хочется выполнить задачу, поставленную перед клубом и перед собой лично. Это важно для меня. Я очень благодарен за то, как клуб и город приняли меня, с первого мгновения, как я только вышел из самолeта в Санкт-Петербурге, чувствую себя здесь максимально комфортно, так что моe решение остаться в «Зените» – своего рода благодарность клубу. Играть в «Зените», приносить радость болельщикам – вот моя мотивация быть здесь. У нас прекрасная команда, замечательный состав, много бразильцев, с которыми нам вместе очень комфортно. Да, печально, что нет еврокубков, мы заслужили и заслуживаем, чтобы играть там, но от нас здесь ничего не зависит. Я счастлив в «Зените», меня абсолютно всe устраивает в Санкт-Петербурге, поэтому решение переподписать летом контракт далось мне легко, ничего сложного в этом вопросе для меня не было.

– А что будет летом? Болельщики «Зенита» любят вас и хотят, чтобы вы оставались в Санкт-Петербурге как можно дольше. Можете ли вы гарантировать, что полностью отработаете контракт с «Зенитом»?

– Отвечая на этот вопрос, вернусь к началу нашего разговора: я чувствую любовь петербургских болельщиков, она мотивирует меня на то, чтобы постоянно двигаться вперeд. В ответ хотел бы признаться, что для меня такое отношение бесконечно ценно, я с огромной симпатией и благодарностью отношусь к петербургским поклонникам футбола. Но, опять же, если «Зенит» получит предложение, которое устроит клуб и меня, мы сядем за стол переговоров. Обещаю, что если это и произойдeт, то только в открытую, никакого бегства через заднюю дверь с моей стороны не будет! Я приложу все силы, чтобы отблагодарить «Зенит» за всe, что он сделал для меня, искренне хочу помочь команде завоевать всевозможные трофеи.

  • Контракт игрока действует до 2027 года.
  • Клаудиньо весной должен получить российский паспорт.
  • Бразилец в Санкт-Петербурге с 2021 года.

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Клаудиньо
Комментарии (2)
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Эном айс
1677056733
Словесная анаграмма, выраженная в предложениях, переведённых заинтересованным и недалёким переводчиком.. ---------- сказал бы проще.. всё тут за*бись, а больше и не надо...(
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Азбука
1677073132
Достойно отвечал.
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