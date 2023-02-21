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  • Депутат Терюшков объяснил, зачем написал заявление в СК на блогера Борзыкина

Депутат Терюшков объяснил, зачем написал заявление в СК на блогера Борзыкина

21 февраля 2023, 11:44
1

Депутат Госдумы и экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал подачу заявления в Следственный комитет на блогера Михаила Борзыкина.

«О блогере Борзыкине мне стало известно после выхода его видеосюжета, где основной темой выпуска было глумление над православным обрядом, проведенным ФК «Химки». Весь сюжет кишит издевательскими картинками и репликами автора.

Футбольный наблюдатель посчитал, что он вправе оскорблять чувства верующих, порочить доброе имя человека по причине, что ему так хочется и видится. Мне, в свою очередь, привиделся ряд признаков уголовных статей в этих его действиях, поэтому был направлен соответствующий запрос в правоохранительные органы для правовой оценки.

Желая реализовать право на свободу слова никому не стоит забывать об ограничении этого права правами других людей и организаций, а также общими морально-нравственными ценностями нашего российского общества», — сказал Терюшков.

  • Спустя несколько дней после визита священника «Химки» победили в 16-м туре РПЛ «Оренбург» (2:0).
  • Химчане не побеждали 15 матчей подряд.
  • Команда идет в зоне вылета.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Терюшков Роман
Комментарии (1)
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АКС-74У
1676981700
Ну, про "доброе имя человека" это ты загнул, господин Терюшков.
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