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    Серия А. Голевая передача Миранчука не помогла «Торино» победить «Кремонезе» (2:2)

    «Торино» дома сыграл вничью с «Кремонезе» со счетом 2:2 в 23-м туре чемпионата Италии.

    Российский полузащитник Алексей Миранчук провел на поле весь матч и сделал ассист.

    Теперь в активе хавбека 4 забитых мяча и 4 голевых передачи в 19 играх.

    Италия. Серия А. 23-й тур

    Торино – Кремонезе – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Санабрия (с пенальти), 41; 1:1 – Тсаджут, 54; 1:2 – Валери, 74; 2:2 – Синго, 79.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5799

      AtticusFinch 1 час назад

      Кремонезе уже по сути вылетел давно на хер с 9 очками)они 2-2 с ним играют)) упасть не встать) Миранчуку бежать нужно оттуда , роняя кал)

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