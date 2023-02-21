Серия А. Голевая передача Миранчука не помогла «Торино» победить «Кремонезе» (2:2)

Кремонезе уже по сути вылетел давно на хер с 9 очками)они 2-2 с ним играют)) упасть не встать) Миранчуку бежать нужно оттуда , роняя кал)
«Торино» дома сыграл вничью с «Кремонезе» со счетом 2:2 в 23-м туре чемпионата Италии.
Российский полузащитник Алексей Миранчук провел на поле весь матч и сделал ассист.
Теперь в активе хавбека 4 забитых мяча и 4 голевых передачи в 19 играх.
Италия. Серия А. 23-й тур
Торино – Кремонезе – 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Санабрия (с пенальти), 41; 1:1 – Тсаджут, 54; 1:2 – Валери, 74; 2:2 – Синго, 79.
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