Семин рассказал, что ждет от матча «Локомотив» – «Спартак»

Дельфин играть не будет.
**** не удалили. В общем ждем очередного позорища от СпартаГа.
:)))
Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от дерби «Локомотив» – «Спартак» в 1/4 финала Кубка России.
«Не могу сказать, кто будет фаворитом в кубковой встрече. Кубок всегда приносит много неожиданностей. Будем смотреть!» — сказал Сeмин.
- 1-я игра состоится 22 февраля.
- Ответная – 1 марта.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.
Кубок России возвращается на этой неделе! Кто выиграет турнир?