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    Семин рассказал, что ждет от матча «Локомотив» – «Спартак»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от дерби «Локомотив» – «Спартак» в 1/4 финала Кубка России.

    «Не могу сказать, кто будет фаворитом в кубковой встрече. Кубок всегда приносит много неожиданностей. Будем смотреть!» — сказал Сeмин.

    • 1-я игра состоится 22 февраля.
    • Ответная – 1 марта.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.

    Кубок России возвращается на этой неделе! Кто выиграет турнир?

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4328

      Питерский князь 31 минуту назад

      Дельфин играть не будет.
      **** не удалили. В общем ждем очередного позорища от СпартаГа.
      :)))

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