Семин рассказал, что ждет от матча «Локомотив» – «Спартак»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от дерби «Локомотив» – «Спартак» в 1/4 финала Кубка России.

«Не могу сказать, кто будет фаворитом в кубковой встрече. Кубок всегда приносит много неожиданностей. Будем смотреть!» — сказал Сeмин.

1-я игра состоится 22 февраля.

Ответная – 1 марта.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.

Кубок России возвращается на этой неделе! Кто выиграет турнир?