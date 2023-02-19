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    Семин назвал сильнейшего игрока России

    Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин выделил сильнейшего игрока страны на текущий момент.

    «Саша Головин очень хорошо выступает во Франции. За последний год он добился серьезного прогресса, окреп. Сейчас это ведущий игрок хорошей европейском команды. Головин – лидер «Монако», ключевая фигура. Наверное, сильнее Головина на данный момент в России футболиста нет.

    Пора ли ему переходить в топ-клуб? Это знает только сам Саша. А чем «Монако» не топ-клуб? Очень приличная команда, регулярно играет в еврокубках, входит в тройку французского чемпионата. Главное, что там Головин играет и в него верят», – сказал Семин.

    • Головин в «Монако» с 2018 года.
    • Игрок проводит самый результативный свой сезон в клубе.
    • Головиным интересуется дортмундская «Боруссия».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24231

      DOCTOR PENALTY 52 минуты назад

      Прав Палыч, от добра добра не ищут.

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