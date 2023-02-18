Неймар определился со своим будущим в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар не собирается менять команду летом 2023 года.

31-летний футболист хочет остаться в парижском клубе, несмотря на критику за истории с покером и фастфудом.

Цель бразильца – отработать до конца контракт с «ПСЖ». Он действует до июня 2027-го.

В этом сезоне Неймар забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.

Форвардом интересуется «Челси».

В 2017 году «ПСЖ» купил его у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

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