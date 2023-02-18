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    Неймар определился со своим будущим в «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар не собирается менять команду летом 2023 года.

    31-летний футболист хочет остаться в парижском клубе, несмотря на критику за истории с покером и фастфудом.

    Цель бразильца – отработать до конца контракт с «ПСЖ». Он действует до июня 2027-го.

    • В этом сезоне Неймар забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.
    • Форвардом интересуется «Челси».
    • В 2017 году «ПСЖ» купил его у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

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    Источник: Get French Football News

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