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  • «Находятся в душевных отношениях с нашим народом и государством». Кавазашвили – о Малкоме и Клаудиньо

«Находятся в душевных отношениях с нашим народом и государством». Кавазашвили – о Малкоме и Клаудиньо

18 февраля 2023, 15:29
5

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил решение бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо стать гражданами РФ.

«Нормально к этому отношусь. Это же здорово: если легионеры с удовольствием получают российские паспорта, значит, это люди, которые уже находятся в душевных отношениях с нашим народом и с нашим государством.

Это очень важно! Если иностранец решается получить наше гражданство, значит, ему нравится здешнее окружение.

И теперь Малком и Клаудиньо будут выкладываться на поле как граждане нашей страны, понимая, что обязаны приносить пользу нашему клубу, с которым они связали свою судьбу.

Дома они никогда не заработают столько, сколько им платят в «Зените». Поэтому умный человек правильно решает свою судьбу.

Они ничего не теряют от получения российского гражданства. Они, наоборот, приобретают уважение и официальный статус.

А после того как закончат карьеру, могут спокойно вернуться к себе домой и жить достаточно уверенно с такими деньгами, вложиться в бизнес...

Ну, и Малком, и Клаудиньо смогут, наконец, выступать в составе сборной России, которая может дать им дополнительные спортивные успехи и дополнительное финансовое вознаграждение.

Когда закончатся санкции ФИФА и УЕФА, мы вполне можем увидеть бразильцев на международных соревнованиях в составе нашей команды.

А для них это возможность показать себя топ‑клубам Европы. В конце концов, они все мечтают попасть туда», – сказал Кавазашвили.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
  • В будущем они смогут выступать за сборную России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Клаудиньо Кавазашвили Анзор
Комментарии (5)
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Эном айс
1676723648
Батоно Анзор на пульте кнопки перепутал?) С МатчТВ на Россию 24 переключил..
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Ниф-Ниф
1676728096
Скоро у Зенита одни "россияне" оствнутся.
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Вомбат
1676732702
Не надо, господин Кавазашвили, выдавать желаемое за действительное. С нашим государством эти люди еще не сталкивались. Да и заявление на гражданство пока не подано. Только сказано, что они типа наконец приняли решение (что-то долго они его принимали, вам не кажется?)
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