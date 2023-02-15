Экс-тренер «Базеля»: «У Чалова есть все качества, чтобы играть в Европе»

Бывший тренер «Базеля» Месут Темель, работавший в команде с нападающим Федором Чаловым, видит форварда ЦСКА в Европе.

«Конечно, Федор выступает хорошо, и это все потому, что он тренировался под моим руководством (смеется).

Я считаю, у него есть все качества, чтобы уехать играть в Европу и лично я надеюсь, что это произойдет. Какая лига ему подойдет больше всего? Да любая, где хорошо платят», – сказал Темель.

24-летний Чалов стоит 8,5 миллиона евро.

В 2019 году игрок стал лучшим бомбардиром РПЛ.

В «Базеле» Чалов был в 1-м полугодии 2022 года.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!