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    Экс-тренер «Базеля»: «У Чалова есть все качества, чтобы играть в Европе»

    Бывший тренер «Базеля» Месут Темель, работавший в команде с нападающим Федором Чаловым, видит форварда ЦСКА в Европе.

    «Конечно, Федор выступает хорошо, и это все потому, что он тренировался под моим руководством (смеется).

    Я считаю, у него есть все качества, чтобы уехать играть в Европу и лично я надеюсь, что это произойдет. Какая лига ему подойдет больше всего? Да любая, где хорошо платят», – сказал Темель.

    • 24-летний Чалов стоит 8,5 миллиона евро.
    • В 2019 году игрок стал лучшим бомбардиром РПЛ.
    • В «Базеле» Чалов был в 1-м полугодии 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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