Баньяц назвал сильнейшего игрока РПЛ. Это не зенитовец

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц назвал лучшего игрока чемпионата России.
– Кто, на твой взгляд, сейчас лучший футболист в РПЛ?
– Квинси Промес. Забил много голов, приносит пользу команде. Потом Эдуард Сперцян и, думаю, Малком.
- Промес с 14 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
- Квинси брал со «Спартаком» все российские трофеи.
- Сезон РПЛ возобновится в марте.
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Источник: «РБ Спорт»