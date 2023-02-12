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    Баньяц назвал сильнейшего игрока РПЛ. Это не зенитовец

    Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц назвал лучшего игрока чемпионата России.

    – Кто, на твой взгляд, сейчас лучший футболист в РПЛ?

    Квинси Промес. Забил много голов, приносит пользу команде. Потом Эдуард Сперцян и, думаю, Малком.

    • Промес с 14 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • Квинси брал со «Спартаком» все российские трофеи.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6182

      Давид59 7 минут назад

      Назвал сильнейшего игрока РПЛ. Это не зенитовец. Назвал сильнейший клуб РПЛ. Это не Зенит. Я не психолог, но по-моему у парня комплекс. На этот раз это Зенит

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      Рейтинг: +4310

      Питерский князь 47 минут назад

      А кто это такой?
      :)))

      0
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      Рейтинг: +8755

      vladik12 > Питерский князь 26 минут назад

      Опять бухой там?

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