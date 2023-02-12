Баньяц назвал сильнейшего игрока РПЛ. Это не зенитовец

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц назвал лучшего игрока чемпионата России.

– Кто, на твой взгляд, сейчас лучший футболист в РПЛ?

– Квинси Промес. Забил много голов, приносит пользу команде. Потом Эдуард Сперцян и, думаю, Малком.

Промес с 14 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

Квинси брал со «Спартаком» все российские трофеи.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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