Австрийская федерация футбола заблокировала переход Драговича в «Локомотив»

«Локомотив» не смог подписать центрального защитника «Црвены Звезды» Александара Драговича.

31-летний футболист был готов к переходу в клуб РПЛ, однако сделку заблокировала австрийская федерация футбола, выступившая против трансфера.

Рыночная стоимость Драговича – 5 миллионов евро.

Он этнический серб, но с 2009 года играет за сборную Австрии.

Ранее центрбек выступал за киевское «Динамо», «Базель», «Лестер», «Байер» и «Аустрию».

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