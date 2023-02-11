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    Австрийская федерация футбола заблокировала переход Драговича в «Локомотив»

    «Локомотив» не смог подписать центрального защитника «Црвены Звезды» Александара Драговича.

    31-летний футболист был готов к переходу в клуб РПЛ, однако сделку заблокировала австрийская федерация футбола, выступившая против трансфера.

    • Рыночная стоимость Драговича – 5 миллионов евро.
    • Он этнический серб, но с 2009 года играет за сборную Австрии.
    • Ранее центрбек выступал за киевское «Динамо», «Базель», «Лестер», «Байер» и «Аустрию».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11774

      R_a_i_n 31 минуту назад

      Спорт в не политики!

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