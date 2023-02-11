«Саудовская Аравия может легко это устроить. Деньги тут не считают». Машарипов – о трансфере Месси

Полузащитник «Аль-Насра» Жалолиддин Машарипов считает, что саудовские клубы способны устроить переход нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Пресса часто пишет, что в Саудовскую Аравию могут перебраться новые звезды: Эден Азар, Кейлор Навас, Серхио Бускетс, Марко Ройс, Пепе, Серхио Рамос.

Шансы увидеть их в Саудовской Аравии высоки. Думаю, теперь ни один футболист не считает наш чемпионат слабым. И если поступит предложение, высока вероятность, что футболист его примет.

После перехода Роналду заманить остальных будет легко. «Аль-Наср» может подписать любую звезду.

Если футболист захочет перейти, клуб решит вопрос. Статус чемпионата Саудовской Аравии значительно вырос после трансфера Криштиану.

Месси? У меня нет инсайдов о его переходе, но Саудовская Аравия может легко это устроить.

Деньги тут не считают. Хотели Криштиану – он тут. Все зависит от Лео», – сказал Машарипов.

У Месси летом истекает контракт с «ПСЖ».

В декабре он впервые в карьере стал чемпионом мира.

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