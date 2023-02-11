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  • Машарипов рассказал, как отдал Роналду седьмой номер в «Аль-Насре»

Машарипов рассказал, как отдал Роналду седьмой номер в «Аль-Насре»

11 февраля 2023, 14:24
2

Полузащитник «Аль-Насра» Жалолиддин Машарипов заявил, что добровольно передал «семерку» Криштиану Роналду.

«Перед матчем с «Аль-Таи» атмосфера была обычной, но мы чувствовали, что в нашей раздевалке один сильнейших игроков мира. Это идет на пользу команде. Глядя на него, все начинают относиться к делу профессиональнее.

Роналду быстро стал капитаном команды. Это было предсказуемо. Было бы странно, если бы было по-другому. Наш экс-капитан охотно отдал ему повязку. Я думаю, это лучшее решение. Иначе и быть не могло.

Здесь вам наверняка захочется спросить про семерку, которую я отдал Криштиану. Когда Роналду только переехал, появились слухи о моем уходе, выходили лживые новости.

Перед приездом Криштиану меня часто спрашивали: «Вы отдадите ему 7-й номер?». А как не дать?! Это же Криштиану Роналду! Таких игроков нужно уважать!

Когда он забрал семерку, многие предполагали, что я покину «Аль-Наср». Но я просто уступил свой номер. Об уходе не могло быть и речи. И клуб, и тренер хотели видеть меня в команде. У меня есть действующий контракт.

Я поменял номер только потому, что пришел Роналду. Этот парень – один из двух лучших игроков в мире. Тут не нужны лишние слова», – сказал Машарипов.

  • 38-летний Роналду перешел в «Аль-Наср» после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
  • В составе саудовской команды он забил 5 голов в 4 матчах.
  • Португалец – самый высокооплачиваемый футболист в мире.

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Источник: Sports.ru
Азия Аль-Наср Роналду Криштиану Машарипов Жалолиддин
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1676114914
Достойно мыслит, достойно поступил. ""
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Mityai90
1676115305
Сегодня он захотел твой номер, а завтра твою жену, уступишь "лучшему" игроку?
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