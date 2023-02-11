Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Машарипов рассказал, как отдал Роналду седьмой номер в «Аль-Насре»

    Полузащитник «Аль-Насра» Жалолиддин Машарипов заявил, что добровольно передал «семерку» Криштиану Роналду.

    «Перед матчем с «Аль-Таи» атмосфера была обычной, но мы чувствовали, что в нашей раздевалке один сильнейших игроков мира. Это идет на пользу команде. Глядя на него, все начинают относиться к делу профессиональнее.

    Роналду быстро стал капитаном команды. Это было предсказуемо. Было бы странно, если бы было по-другому. Наш экс-капитан охотно отдал ему повязку. Я думаю, это лучшее решение. Иначе и быть не могло.

    Здесь вам наверняка захочется спросить про семерку, которую я отдал Криштиану. Когда Роналду только переехал, появились слухи о моем уходе, выходили лживые новости.

    Перед приездом Криштиану меня часто спрашивали: «Вы отдадите ему 7-й номер?». А как не дать?! Это же Криштиану Роналду! Таких игроков нужно уважать!

    Когда он забрал семерку, многие предполагали, что я покину «Аль-Наср». Но я просто уступил свой номер. Об уходе не могло быть и речи. И клуб, и тренер хотели видеть меня в команде. У меня есть действующий контракт.

    Я поменял номер только потому, что пришел Роналду. Этот парень – один из двух лучших игроков в мире. Тут не нужны лишние слова», – сказал Машарипов.

    • 38-летний Роналду перешел в «Аль-Наср» после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
    • В составе саудовской команды он забил 5 голов в 4 матчах.
    • Португалец – самый высокооплачиваемый футболист в мире.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «Саудовская Аравия может легко это устроить. Деньги тут не считают». Машарипов – о трансфере Месси
    Игрок «Аль-Насра»: «Роналду несколько раз подчеркнул, что пришел за трофеями. Уважение к нему растет каждый день»
    «Не знаю, дорос ли я до того, чтобы называть его имя». Сазонов – об Ибрагимовиче
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:24
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +659

      Mityai90 3 часа назад

      Сегодня он захотел твой номер, а завтра твою жену, уступишь "лучшему" игроку?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24181

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Достойно мыслит, достойно поступил. ""

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11