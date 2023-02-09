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  • Ловчев: «Для меня Тедеско как тренер закончился. За деньги продастся куда угодно»

Ловчев: «Для меня Тедеско как тренер закончился. За деньги продастся куда угодно»

9 февраля 2023, 12:50
22

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«В целом тренерская стезя очень сильно обеднела. Есть, конечно, Гвардиола, Анчелотти – это люди творческие, они приходят со своими мыслями. Они сразу говорят, каких игроков купить, и под них покупают, потому что они большие тренеры.

Но для меня совершенно очевидно, что Тедеско не относится к великим тренерам. Он, как любой другой немец, работавший у нас, состоялся в чемпионате России.

А Тедеско же нигде до этого особо не работал и после России ничего особого не показал. Понятно, что немецкая школа – это дисциплина и так далее. Но для успеха клуба или сборной должно сойтись многое: и хороший тренер, и хорошие игроки.

А большое поколение бельгийцев, ничего не выигравшее на уровне сборных, практически сошло уже. Тедеско всe время будут сравнивать с предыдущим тренером Мартинесом.

Тедеско – неплохой тренер, но не более того. Но для меня он как человек, а это значит и как тренер, закончился.

Вот я внимательно следил за Клоппом как за тренером. Он был в порядке в «Ливерпуле», фурор произвел в Англии. А затем Клопп выступил, когда у Питера отобрали проведение финала Лиги чемпионов.

Он сказал: «Правильно всe сделали, они такие‑сякие». Я в этот момент подумал: ты, Клопп, потомок фашистов. Он немец – значит, потомок фашистов. Ты еще будешь что‑то говорить нам? Ты должен перед нами, перед моими родителями стоять на коленях. И я стал болеть против Клоппа и его команды.

Когда Тедеско работал в России, к нему все хорошо относились, Зарема вообще облизывала его со всех сторон. И сейчас еще продолжает.

И затем Тедеско сказал, что правильно, что российские клубы отстранили от европейских соревнованиях. Поэтому он для меня персона, которая не вызывает у меня уважения.

Тедеско за деньги продастся куда угодно. Я бы болел за бывшего тренера «Спартака», но сейчас я к нему плохо отношусь.

Вот «Ливерпуль» Клоппа сейчас скатился полностью, так же и Тедеско скатился как тренер, которого выгнали из «Лейпцига».

Думаю, не так долго он продержится и в сборной Бельгии. Потому что нормальный футбольный человек не должен лезть в политику», – сказал Ловчев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Бельгия Тедеско Доменико Ловчев Евгений
Комментарии (22)
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SLADE2019
1675937563
Не понял юмора Ловчева. Какая политика? Человек поехал на место в бундеслиге. Это очевидно. Вывел команду в ЛЧ. Потом, как у многих не заладилось. С Анчелотти такое тоже случалось. Сейчас стал тренером национальной команды. Вполне логичное развитие карьеры. Удачи лучше бы пожелал, кроме встреч со сборной России.
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FCSpartakM
1675938175
мужик в германии с шальке занимал второе место, выходил из группы лч, без скамейки в Спартаке занял второе место, взял кубок германии. Адекватные достижения, для России такой тренер вообще топ
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mihail200606
1675938302
Бред какой то...тедеско молодой тренер, у него все впереди.. и не факт, что в Бельгии какие то дикие деньги ему платить будут.. Засунет ловчев свое мнение пусть себе куда ниб..
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шахта Заполярная
1675938368
Ловчев красиво говоришь, а ведешь себя ни чем не лучше.
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Snek
1675938762
А не Ловчёв ли ныл пару лет назад на Спартак о том, что мало "ветеранских" выплатили? Чья бы корова мычала...
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Lilipyt
1675938866
Обиделся что он ушел из Спартака. Абсурдный человек думающий, что тренер не может проигрывать. С какой стати он должен все выигрывать. Даже Анчелотти проигрывает ноу неймам, неужели он тоже дно
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eugen-han
1675942613
Давно не поклонник Спартака, но справедливости ради скажу, что Серафимыч прав, потому что Тедеско - ЧМО, который поступил, как предатель по отношению к своей пусть на тот момент уде бывшей команды, но это факт. Когда Спартак отцепили от Еврокубка, он(попрыгун) до этого призывал громко так, чтобы краснобелых исключили из лиги Европы, а потом, падла, всячески громко опладировлл своими грязными ладошками.
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Persona_non_Grata
1675943810
Говнецом запахло от ветерана ! ((( Зарема, ату его !!! )))
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NewLife
1675946327
Напыщенный мудак, считающий возможным для себя походя давать оценки великим тренерам и по своему усмотрению причислять тренера к лику святых (тренерских). Конечно, Тедеско должен был обратиться к Ловчеву за разрешением возглавить сборную Бельгии и попросить характеристику для представления в местные органы, как в совке. Этот пост показывает, каким говном с возрастом стал Ловчев.
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zigbert
1675948337
Наговорил Ловчев много лишнего. Болельщики Спартака благодарны ему за 2е место в РПЛ не как немцу а прежде всего как тренеру.
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