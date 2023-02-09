Ловчев: «Для меня Тедеско как тренер закончился. За деньги продастся куда угодно»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«В целом тренерская стезя очень сильно обеднела. Есть, конечно, Гвардиола, Анчелотти – это люди творческие, они приходят со своими мыслями. Они сразу говорят, каких игроков купить, и под них покупают, потому что они большие тренеры.

Но для меня совершенно очевидно, что Тедеско не относится к великим тренерам. Он, как любой другой немец, работавший у нас, состоялся в чемпионате России.

А Тедеско же нигде до этого особо не работал и после России ничего особого не показал. Понятно, что немецкая школа – это дисциплина и так далее. Но для успеха клуба или сборной должно сойтись многое: и хороший тренер, и хорошие игроки.

А большое поколение бельгийцев, ничего не выигравшее на уровне сборных, практически сошло уже. Тедеско всe время будут сравнивать с предыдущим тренером Мартинесом.

Тедеско – неплохой тренер, но не более того. Но для меня он как человек, а это значит и как тренер, закончился.

Вот я внимательно следил за Клоппом как за тренером. Он был в порядке в «Ливерпуле», фурор произвел в Англии. А затем Клопп выступил, когда у Питера отобрали проведение финала Лиги чемпионов.

Он сказал: «Правильно всe сделали, они такие‑сякие». Я в этот момент подумал: ты, Клопп, потомок фашистов. Он немец – значит, потомок фашистов. Ты еще будешь что‑то говорить нам? Ты должен перед нами, перед моими родителями стоять на коленях. И я стал болеть против Клоппа и его команды.

Когда Тедеско работал в России, к нему все хорошо относились, Зарема вообще облизывала его со всех сторон. И сейчас еще продолжает.

И затем Тедеско сказал, что правильно, что российские клубы отстранили от европейских соревнованиях. Поэтому он для меня персона, которая не вызывает у меня уважения.

Тедеско за деньги продастся куда угодно. Я бы болел за бывшего тренера «Спартака», но сейчас я к нему плохо отношусь.

Вот «Ливерпуль» Клоппа сейчас скатился полностью, так же и Тедеско скатился как тренер, которого выгнали из «Лейпцига».

Думаю, не так долго он продержится и в сборной Бельгии. Потому что нормальный футбольный человек не должен лезть в политику», – сказал Ловчев.

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