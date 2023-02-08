Зарема раскритиковала ветеранов «Спартака» за «ненависть» к Тедеско

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Поразительно, сколько ненависти, зависти, гнусной жестокости исходит от ветеранского пула и прочих «великих» от назначения Тедеско. Доменико никогда не желал и не желает плохого клубу и команде. Это знаю я, Леонид Арнольдович и все, кто близко работал с ним.

Не Доменико Тедеско отцепил российский футбол от мирового, а наоборот, дал путевку в еврокубки. Я всегда буду поддерживать Тедеско, какой бы клуб или сборную он ни возглавил», — сказала Зарема.

Контракт Тедеско со сборной Бельгии рассчитан до конца Евро-2024.

Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».

До этого он работал в «Спартаке».

Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!