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    Зарема раскритиковала ветеранов «Спартака» за «ненависть» к Тедеско

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

    «Поразительно, сколько ненависти, зависти, гнусной жестокости исходит от ветеранского пула и прочих «великих» от назначения Тедеско. Доменико никогда не желал и не желает плохого клубу и команде. Это знаю я, Леонид Арнольдович и все, кто близко работал с ним.

    Не Доменико Тедеско отцепил российский футбол от мирового, а наоборот, дал путевку в еврокубки. Я всегда буду поддерживать Тедеско, какой бы клуб или сборную он ни возглавил», — сказала Зарема.

    • Контракт Тедеско со сборной Бельгии рассчитан до конца Евро-2024.
    • Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».
    • До этого он работал в «Спартаке».
    • Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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