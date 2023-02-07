«Рома» может заменить Дзаньоло экс-полузащитником «Реала»

«Роме» предложили подписать бывшего игрока «Реала» Иско.
В составе римлян 30-летний полузащитник мог бы заменить Николо Дзаньоло, который собирается уйти в «Галатасарай».
Этот вариант привлекателен для «Ромы», поскольку зимнее трансферное окно в Италии уже закрылось, а испанца еще можно заявить как свободного агента.
- Иско в конце декабря расторг контракт с «Севильей».
- Он провел в клубе 4 месяца.
- Хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 19 матчах.
- На него претендовали «Унион» и «Эвертон».
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Источник: Calciomercato