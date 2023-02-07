Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рома» может заменить Дзаньоло экс-полузащитником «Реала»

    «Роме» предложили подписать бывшего игрока «Реала» Иско.

    В составе римлян 30-летний полузащитник мог бы заменить Николо Дзаньоло, который собирается уйти в «Галатасарай».

    Этот вариант привлекателен для «Ромы», поскольку зимнее трансферное окно в Италии уже закрылось, а испанца еще можно заявить как свободного агента.

    • Иско в конце декабря расторг контракт с «Севильей».
    • Он провел в клубе 4 месяца.
    • Хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 19 матчах.
    • На него претендовали «Унион» и «Эвертон».

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Дзаньоло согласился перейти в турецкий топ-клуб
    Два турецких клуба заинтересованы в Дзаньоло
    Серия А. Голы на 2-й и 6-й минутах принесли «Роме» победу над «Эмполи» (2:0)
    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11