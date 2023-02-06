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    Серия А. «Интер» победил в дерби «Милан» благодаря голу Лаутаро Мартинеса

    «Интер» с минимальным счетом обыграл «Милан» в домашнем матче 21-го тура Серии А.

    Единственный гол на 34-й минуте забил форвард Лаутаро Мартинес.

    «Интер» набрал 43 очка и занимает второе место в чемпионате. «Милан» идет шестым (38 очков).

    Италия. Серия А. 21-й тур

    Интер – Милан – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Мартинес, 34.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      kozlov_873 10 минут назад

      Весело, тут у вас). Сейчас нужно быть очень внимательными и не вестись на всякие разводы в телеге по спортпрогнозам. Найдите в яндексе сервис по фразе: прогноз СОТКА. 10 лет ему! На первом месте выходит.

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