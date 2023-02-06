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«Интер» с минимальным счетом обыграл «Милан» в домашнем матче 21-го тура Серии А.
Единственный гол на 34-й минуте забил форвард Лаутаро Мартинес.
«Интер» набрал 43 очка и занимает второе место в чемпионате. «Милан» идет шестым (38 очков).
Италия. Серия А. 21-й тур
Интер – Милан – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Мартинес, 34.
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