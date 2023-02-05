«То ли тренер, то ли звезда ютуба». «Урал» – о Слуцком

Если кто не понял, это даже не ирония, а чисто добрая шутка Урала по отношению к Слуцкому. Леня как человек с юмором, думаю позитивно оценит, без всяких обид и треш-токов)))
Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий посетил товарищеский матч «Урал» – «Арарат» (1:1). Он состоялся в ОАЭ.
«То ли тренер, то ли звезда ютуба», – так написал о Слуцком «Урал».
- Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
- Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко входил в штаб Слуцкого в ЦСКА.
- Сезон РПЛ возобновится в марте.
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