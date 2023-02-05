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    «То ли тренер, то ли звезда ютуба». «Урал» – о Слуцком

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий посетил товарищеский матч «Урал»«Арарат» (1:1). Он состоялся в ОАЭ.

    «То ли тренер, то ли звезда ютуба», – так написал о Слуцком «Урал».

    • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
    • Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко входил в штаб Слуцкого в ЦСКА.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: телеграм-канал «Урала»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2333

      serglider 1 час назад

      Если кто не понял, это даже не ирония, а чисто добрая шутка Урала по отношению к Слуцкому. Леня как человек с юмором, думаю позитивно оценит, без всяких обид и треш-токов)))

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      Рейтинг: +1327

      сутулая собака и лисы 2 часа назад

      в первую очередь, он меценат, развивающий футбол в рф со своего кармана.
      а блогер он или тренер, это уже второстепенно и его личное дело.

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      Рейтинг: +39606

      Project Бабангида 3 часа назад

      Слуцкий это скрытая реклама Биг-мага

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