«То ли тренер, то ли звезда ютуба». «Урал» – о Слуцком

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий посетил товарищеский матч «Урал» – «Арарат» (1:1). Он состоялся в ОАЭ.

«То ли тренер, то ли звезда ютуба», – так написал о Слуцком «Урал».

Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко входил в штаб Слуцкого в ЦСКА.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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