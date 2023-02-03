Агент Игнатьева объяснил, почему форвард «Локомотива» не перешел в «Хапоэль»

Алан Агузаров, представлявший интересы нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева, прокомментировал несостоявшийся переход игрока в израильский «Хапоэль» их Беер-Шевы.
«Интерес со стороны «Хапоэля» к Игнатьеву был и есть. Но «Локомотив» на данный момент не заинтересован вести переговоры по его уходу, Игнатьев остается в команде. У него полгода контракта с «Локомотивом».
Возможен ли переход летом? Все возможно. Может, это будет и «Хапоэль», а может другой клуб», — сказал Агузаров.
- 23-летний Игнатьев перешел в «Локо» в июле на правах свободного агента.
- Он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Контракт воспитанника «Краснодара» с клубом рассчитан до лета.
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Источник: «Спорт-Экспресс»