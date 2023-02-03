Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джикия рассказал, как в «Спартаке» ощущается отсутствие Промеса на сборах

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал отсутствие полузащитника Квинси Промеса на сборах столичного клуба в ОАЭ.

    — Как атмосфера в команде без Промеса?

    — Писал недавно Промесу. Понятно, что ему тяжело без команды сейчас. Мы на связи, поддерживаем его. Хочется, чтобы он побыстрее присоединился к команде. Потому что сборы — это важный момент в подготовке. Есть и новые футболисты, к которым нужно привыкать.

    По причинам Квинси пропускает сборы, но повторюсь, он тренируется, проводит хорошую работу. Надеюсь, что скоро соединимся.

    — Как его отсутствие ощущается в команде?

    — Его отсутствие, конечно, отличается, как и на поле, так и в быту. Поэтому нам его не хватает.

    — Он приедет на третий сбор?

    — Не могу комментировать, потому что не знаю.

    • Промес самостоятельно тренируется в Москве, в то время как «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.
    • Вероятная причина отсутствия Промеса в ОАЭ – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Соболев прокомментировал отсутствие Промеса на сборах «Спартака» 2
    Абаскаль отказался отвечать на вопрос об отсутствии Промеса на сборах 3
    Промес сменил имидж. Он сделал дреды 12
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:13
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11