Джикия рассказал, как в «Спартаке» ощущается отсутствие Промеса на сборах

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал отсутствие полузащитника Квинси Промеса на сборах столичного клуба в ОАЭ.

— Как атмосфера в команде без Промеса?

— Писал недавно Промесу. Понятно, что ему тяжело без команды сейчас. Мы на связи, поддерживаем его. Хочется, чтобы он побыстрее присоединился к команде. Потому что сборы — это важный момент в подготовке. Есть и новые футболисты, к которым нужно привыкать.

По причинам Квинси пропускает сборы, но повторюсь, он тренируется, проводит хорошую работу. Надеюсь, что скоро соединимся.

— Как его отсутствие ощущается в команде?

— Его отсутствие, конечно, отличается, как и на поле, так и в быту. Поэтому нам его не хватает.

— Он приедет на третий сбор?

— Не могу комментировать, потому что не знаю.

Промес самостоятельно тренируется в Москве, в то время как «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.

Вероятная причина отсутствия Промеса в ОАЭ – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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