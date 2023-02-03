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    Мостовой: «Абаскаль и «Севилья» – фейк. Тедеско в сборной Бельгии – вообще нонсенс!»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы Гильермо Абаскаля возглавить европейский топ-клуб.

    «Абаскаль не сможет уехать в европейский топ-клуб после «Спартака». Тедеско вот возглавляет сборную Бельгии — это вообще нонсенс.

    Я совсем не понимаю, как они туда залезают, что они для этого делают? Просто ужас. Оба этих тренера не играли в футбол сами никогда. Не понимаю, как такое может быть вообще. Думаю, что подобное происходит только в футболе.

    Мне кажется, про «Севилью» и Абаскаля — это был фейк. У них там всe хорошо, зачем им Гильермо? Но и здесь они надолго не останутся. Приедут, заработают и уедут к себе домой.

    Они сначала кричат, что любят нас и всe остальное. А потом в первую очередь выступают за отстранение российских команд из международных соревнований», — сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12974

      Алексей З 1 час назад

      Саня , но не поленись и таблицу посмотри.
      Севилья на 13 ( !!! ) месте.
      Это для неё нормально ?
      Тедеско и Бельгия интересный проект, посмотрим.
      Хватит уже думать , что кругом одни дураки и весь мозг в России , на матч-тв ? Смешно и грустно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +454

      Baggio1986 2 часа назад

      Мостовой возглавляет какой-либо профессиональный клуб?
      Вот это нонсенс...

      1
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      Рейтинг: +886

      Suvorov51 2 часа назад

      Саша, говори по русски, не фейк, а пиз..де..шь, не нонсенс, а непонятка и так далее, а то прям предателя М Горбачева напоминаешь

      0
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      Рейтинг: +7686

      mihail200606 2 часа назад

      Маур тоже не играл в футбол...че он вцепился в них. Ну не самые плохие тренеры вроде, тедеско поопытнее ,конечно.. лишь бы пообсирать кого то

      0
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      Рейтинг: +24124

      DOCTOR PENALTY > mihail200606 59 минут назад

      Моуриньо в футбол играл!

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      Рейтинг: +1869

      jek718875 > DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      Играл, только легонько

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      Рейтинг: +880

      г.Онега 2 часа назад

      хотя бы таблицу испанской лиги глянул изначально чтобы говорить что у Севилье все хорошо

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      Рейтинг: +70

      pashok_shatalov 2 часа назад

      В прошлом хороший футболист не гарантия будущего отличного тренера и порядочного человека.

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