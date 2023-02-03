Мостовой: «Абаскаль и «Севилья» – фейк. Тедеско в сборной Бельгии – вообще нонсенс!»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы Гильермо Абаскаля возглавить европейский топ-клуб.

«Абаскаль не сможет уехать в европейский топ-клуб после «Спартака». Тедеско вот возглавляет сборную Бельгии — это вообще нонсенс.

Я совсем не понимаю, как они туда залезают, что они для этого делают? Просто ужас. Оба этих тренера не играли в футбол сами никогда. Не понимаю, как такое может быть вообще. Думаю, что подобное происходит только в футболе.

Мне кажется, про «Севилью» и Абаскаля — это был фейк. У них там всe хорошо, зачем им Гильермо? Но и здесь они надолго не останутся. Приедут, заработают и уедут к себе домой.

Они сначала кричат, что любят нас и всe остальное. А потом в первую очередь выступают за отстранение российских команд из международных соревнований», — сказал Мостовой.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно