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  • Мостовой: «Абаскаль и «Севилья» – фейк. Тедеско в сборной Бельгии – вообще нонсенс!»

Мостовой: «Абаскаль и «Севилья» – фейк. Тедеско в сборной Бельгии – вообще нонсенс!»

3 февраля 2023, 10:12
9

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы Гильермо Абаскаля возглавить европейский топ-клуб.

«Абаскаль не сможет уехать в европейский топ-клуб после «Спартака». Тедеско вот возглавляет сборную Бельгии — это вообще нонсенс.

Я совсем не понимаю, как они туда залезают, что они для этого делают? Просто ужас. Оба этих тренера не играли в футбол сами никогда. Не понимаю, как такое может быть вообще. Думаю, что подобное происходит только в футболе.

Мне кажется, про «Севилью» и Абаскаля — это был фейк. У них там всe хорошо, зачем им Гильермо? Но и здесь они надолго не останутся. Приедут, заработают и уедут к себе домой.

Они сначала кричат, что любят нас и всe остальное. А потом в первую очередь выступают за отстранение российских команд из международных соревнований», — сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Севилья Бельгия Спартак Тедеско Доменико Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (9)
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Willow
1675410334
В прошлом хороший футболист не гарантия будущего отличного тренера и порядочного человека.
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mihail200606
1675411394
Маур тоже не играл в футбол...че он вцепился в них. Ну не самые плохие тренеры вроде, тедеско поопытнее ,конечно.. лишь бы пообсирать кого то
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Baggio1986
1675412135
Мостовой возглавляет какой-либо профессиональный клуб? Вот это нонсенс...
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R_a_i_n
1675421173
Они не играли в футбол, значит тренеры плохие? Расскажите ему кто такой Карполь!
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Fialet
1675424128
Хера Мостовоя зацепило.
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