Мостовой: «Абаскаль и «Севилья» – фейк. Тедеско в сборной Бельгии – вообще нонсенс!»

Саня , но не поленись и таблицу посмотри.
Севилья на 13 ( !!! ) месте.
Это для неё нормально ?
Тедеско и Бельгия интересный проект, посмотрим.
Хватит уже думать , что кругом одни дураки и весь мозг в России , на матч-тв ? Смешно и грустно.
Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы Гильермо Абаскаля возглавить европейский топ-клуб.
«Абаскаль не сможет уехать в европейский топ-клуб после «Спартака». Тедеско вот возглавляет сборную Бельгии — это вообще нонсенс.
Я совсем не понимаю, как они туда залезают, что они для этого делают? Просто ужас. Оба этих тренера не играли в футбол сами никогда. Не понимаю, как такое может быть вообще. Думаю, что подобное происходит только в футболе.
Мне кажется, про «Севилью» и Абаскаля — это был фейк. У них там всe хорошо, зачем им Гильермо? Но и здесь они надолго не останутся. Приедут, заработают и уедут к себе домой.
Они сначала кричат, что любят нас и всe остальное. А потом в первую очередь выступают за отстранение российских команд из международных соревнований», — сказал Мостовой.
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