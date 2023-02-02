«Видимо, агенты хорошо поработали». Канчельскис – о Тедеско в сборной Бельгии

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил решение назначить Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.
«Как мне кажется, сборной Бельгии не стоило менять Мартинеса. Они играли в неплохой футбол. Просто где-то не повезло. Но работа точно была проделана хорошо.
У каждой федерации свои проблемы и свои вопросы. Время покажет – правильное решение было или нет.
В «Спартаке» Тедеско особо больших результатов не достиг. Затем в Германии у него не получилось. Видимо, агенты хорошо поработали.
Последим, как изменится игра сборной с новым тренером», – сказал Канчельскис.
- Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».
- До этого он работал в «Спартаке».
- В сборной Бельгии немец сменит Роберто Мартинеса. Контракт будет рассчитан до окончания ЧМ-2026.
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Источник: «Чемпионат»