Бердыев назвал три российских клуба, чей футбол его вдохновляет

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев высказался о соперниках по Зимнему кубку РПЛ.

Турнир пройдeт в Абу-Даби с 2 по 11 февраля.

В нем примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».

– В турнире будут возможности запроса видеопросмотра раз за тайм. Как вы относитесь к таким новшествам на предсезонке?

– Внутри турнира, думаю, это интересно попробовать. А говорить дальше – надо сперва протестировать. Что касается чистого времени, я не сторонник этого.

– Чей футбол вдохновляет Бердыева?

– Российские команды? «Спартак», «Краснодар» и «Ростов».

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