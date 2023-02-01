Бердыев назвал три российских клуба, чей футбол его вдохновляет

Туркмен знает толк в антифутболе. Он мастер двухэтажных автобусов.
Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев высказался о соперниках по Зимнему кубку РПЛ.
- Турнир пройдeт в Абу-Даби с 2 по 11 февраля.
- В нем примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».
– В турнире будут возможности запроса видеопросмотра раз за тайм. Как вы относитесь к таким новшествам на предсезонке?
– Внутри турнира, думаю, это интересно попробовать. А говорить дальше – надо сперва протестировать. Что касается чистого времени, я не сторонник этого.
– Чей футбол вдохновляет Бердыева?
– Российские команды? «Спартак», «Краснодар» и «Ростов».
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