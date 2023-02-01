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    Бердыев назвал три российских клуба, чей футбол его вдохновляет

    Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев высказался о соперниках по Зимнему кубку РПЛ.

    – В турнире будут возможности запроса видеопросмотра раз за тайм. Как вы относитесь к таким новшествам на предсезонке?

    – Внутри турнира, думаю, это интересно попробовать. А говорить дальше – надо сперва протестировать. Что касается чистого времени, я не сторонник этого.

    – Чей футбол вдохновляет Бердыева?

    – Российские команды? «Спартак», «Краснодар» и «Ростов».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +329

      ПалкоВводецъ (returned) 30 минут назад

      Туркмен знает толк в антифутболе. Он мастер двухэтажных автобусов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20730

      derrik2000 36 минут назад

      Ну, да.
      Самый зрелищный футбол показывают именно эти команды.

      2
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      Рейтинг: -40

      diamondfan 38 минут назад

      Придурок!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11653

      R_a_i_n > diamondfan 7 минут назад

      Самокритично.

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