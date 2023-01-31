Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черышев рассказал, как в «Венеции» относятся к тому, что он – русский

    Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал, как к нему относятся в итальянском клубе.

    — Не было проблем в общении из-за твоей национальности?

    — Нет, абсолютно. Относятся ко мне без всякой предвзятости. Бывают вопросы про Россию, но мне сложно ответить на них компетентно, ведь я практически всю жизнь прожил в Испании и бываю на родине только в отпуске. В полемику не вступаю.

    • 32-летний Черышев стоит 1,5 миллиона евро.
    • Его контракт действует еще полтора года.
    • В сезоне Серии В у Черышева 10 матчей, 3 гола, ассист.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Черышев – о Дзюбе: «Мы все совершаем ошибки. Он докажет всем, что еще может забивать» 2
    Черышев рассказал, какую песню спел на посвящении в «Венеции» 1
    «Уже собрал чемодан и был готов лететь». Черышев рассказал, как его обманули в турецком клубе 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11