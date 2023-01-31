Черышев рассказал, как в «Венеции» относятся к тому, что он – русский

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал, как к нему относятся в итальянском клубе.

— Не было проблем в общении из-за твоей национальности?

— Нет, абсолютно. Относятся ко мне без всякой предвзятости. Бывают вопросы про Россию, но мне сложно ответить на них компетентно, ведь я практически всю жизнь прожил в Испании и бываю на родине только в отпуске. В полемику не вступаю.

32-летний Черышев стоит 1,5 миллиона евро.

Его контракт действует еще полтора года.

В сезоне Серии В у Черышева 10 матчей, 3 гола, ассист.

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