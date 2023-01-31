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    Жена Малиновского ответила на критику в адрес мужа из-за объятий с Головиным

    Роксана Малиновская, супруга футболиста «Марселя» Руслана Малиновского, отреагировала на скандал, произошедший после матча с «Монако» (1:1).

    «Во-первых, Руслан не обнимался, а пересeкся с ним на поле после игры. Игрок «Монако» элементарно поздоровался, Руслан ответил.

    Ничего такого в этом не вижу. К тому же позиция игрока нам известна. Это его личное дело – высказываться публично или нет. Нам это безразлично.

    А вот реакция общественности удивляет. Настоящие болельщики никогда не будут называть Руслана предателем. Я никому не позволю его дискредитировать», – написала Малиновская в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      ehfuuud8 10 минут назад

      Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сервис по фразе: ПРОГНОЗ СОТКА. 10 лет ему. На первом месте выходит.

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      Рейтинг: +1625

      Красногвардейчик 20 минут назад

      В отличие от долбанутых зомби на окраине, вполне адекватная женщина

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