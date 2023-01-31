Жена Малиновского ответила на критику в адрес мужа из-за объятий с Головиным

Роксана Малиновская, супруга футболиста «Марселя» Руслана Малиновского, отреагировала на скандал, произошедший после матча с «Монако» (1:1).

Украинец обнялся с Александром Головиным по окончании игры.

Позднее Малиновский извинился за объятия с россиянином.

«Во-первых, Руслан не обнимался, а пересeкся с ним на поле после игры. Игрок «Монако» элементарно поздоровался, Руслан ответил.

Ничего такого в этом не вижу. К тому же позиция игрока нам известна. Это его личное дело – высказываться публично или нет. Нам это безразлично.

А вот реакция общественности удивляет. Настоящие болельщики никогда не будут называть Руслана предателем. Я никому не позволю его дискредитировать», – написала Малиновская в соцсетях.

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