Яровинский: «Слуцкий хотел дважды купить Дзюбу – в ЦСКА и в «Халл Сити»

Бывший спортивный директор «Рубина» и ЦСКА Олег Яровинский заявил, что нападающий Артем Дзюба мог оказаться в ЦСКА.

— Все знают про дружеские отношения Артема со Слуцким. Пытались подписать его раньше?

— Мы дважды хотели купить Артема. Первый раз, когда еще работали в ЦСКА. Мы обозначили свой интерес, но дальше разговоров не зашло.

Чуть позже мы хотели видеть его в «Халл Сити», но на тот момент российским футболистам было невозможно получить разрешение на работу, потому что мы были низко в рейтинге.

— В «Витесс» потом не звали?

— Даже не рассматривали — Артем тогда творил в «Зените», и даже если бы весь «Витесс» скинулся, нам бы на него не хватило.

34-летний футболист с августа по ноябрь 2022 года выступал за «Адана Демирспор».

Он забил 1 гол в 5 матчах.

Форвард ведет переговоры с клубами РПЛ. «Торпедо» отказалось от его подписания, «Пари НН» думает.

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