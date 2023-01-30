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    Серия А. «Наполи» победил «Рому» (2:1) и лидирует с 13-очковым отрывом, Хвича сделал ассист

    «Наполи» дома вырвал победу над «Ромой» в матче 20-го тура Серии А.

    Решающий гол на 86-й минуте забил Джованни Симеоне.

    Хвича Кварацхелия сделал в первом тайме результативную передачу на Виктора Осимхена.

    «Наполи» набрал 53 очка и лидирует в чемпионате с отрывом в 13 очков.

    Италия. Серия А. 20-й тур

    Наполи – Рома – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Осимхен, 17; 1:1 – Эль-Шаарави, 75; 2:1 – Симеоне, 86.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5681

      AtticusFinch 1 час назад

      Сколько можно уже сюда про этого грузина писать, ну поиграл он 2 года в России, и что....

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