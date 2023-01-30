«Наполи» дома вырвал победу над «Ромой» в матче 20-го тура Серии А.

Решающий гол на 86-й минуте забил Джованни Симеоне.

Хвича Кварацхелия сделал в первом тайме результативную передачу на Виктора Осимхена.

«Наполи» набрал 53 очка и лидирует в чемпионате с отрывом в 13 очков.

Италия. Серия А. 20-й тур

Наполи – Рома – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Осимхен, 17; 1:1 – Эль-Шаарави, 75; 2:1 – Симеоне, 86.

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