Новичок «Челси» Густо дал себе футбольную характеристику

Защитник Мало Густо, купленный «Челси» у «Лиона», назвал свои футбольные качества.
«Играю правого защитника. Я быстрый. Навешиваю и действую от штрафной до штрафной», – сказал Густо.
Футболист будет в «Лионе» в аренде до лета.
- Сообщалось, что «Лион» без учета бонусов получит за Густо 30 миллионов евро. Таким образом, сумма трансферных трат «Челси» этой зимой перевалила за 200 миллионов.
- В этом сезоне Густо сделал 1 ассист в 15 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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Источник: твиттер «Челси»