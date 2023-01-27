«Челси» купит Густо в январе, но оставит его в «Лионе» в аренде до лета (Фабрицио Романо)

«Челси» договорился о переходе защитника «Лиона» Мало Густо. Завтра, 28 января, состоится медосмотр для француза.
«Лион» получит за трансфер 30 миллионов евро без учета бонусов, а также оставит игрока у себя в аренде до лета.
По аналогичной схеме в «Челси» летом появится форвард «Лейпцига» Кристофер Нкунку.
- В этом сезоне Густо сделал 1 ассист в 15 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
- Лондонцы за январское окно уже потратили на трансферы 178,5 миллиона евро.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: твиттер Фабрицио Романо