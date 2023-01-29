«Челси» купил защитника Густо. Сумма зимних трат лондонцев достигла 200 миллионов

ну теперь увидем работу тренера игроков накупили ,пусть творит .несправиться так поменяют))
Как и ожидалось, защитник «Лиона» Мало Густо куплен «Челси». Остаток сезона игрок проведет в лионском клубе в аренде.
Контракт Густо рассчитан до 2030 года.
- Сообщалось, что «Лион» без учета бонусов получит за Густо 30 миллионов евро. Таким образом, сумма трансферных трат «Челси» этой зимой перевалила за 200 миллионов.
- В этом сезоне Густо сделал 1 ассист в 15 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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