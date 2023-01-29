Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Челси» купил защитника Густо. Сумма зимних трат лондонцев достигла 200 миллионов

    Как и ожидалось, защитник «Лиона» Мало Густо куплен «Челси». Остаток сезона игрок проведет в лионском клубе в аренде.

    Контракт Густо рассчитан до 2030 года.

    • Сообщалось, что «Лион» без учета бонусов получит за Густо 30 миллионов евро. Таким образом, сумма трансферных трат «Челси» этой зимой перевалила за 200 миллионов.
    • В этом сезоне Густо сделал 1 ассист в 15 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Два клуба АПЛ заинтересованы в летнем трансфере Лукаку
    Новичок «Челси» Густо дал себе футбольную характеристику
    Густо объяснил, почему согласился перейти в «Челси» 1
    Источник: официальный сайт «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +873

      г.Онега 1 час назад

      ну теперь увидем работу тренера игроков накупили ,пусть творит .несправиться так поменяют))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11