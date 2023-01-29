Густо объяснил, почему согласился перейти в «Челси»

Новичок «Челси» Мало Густо прокомментировал свой трансфер из «Лиона», где он пробудет в аренде до лета.

«Я выбрал «Челси», потому что это очень большой клуб и мне очень нравится большой проект. Очень рад быть здесь. Мне также нравится Лондон», – сказал Густо.

Сообщалось, что «Лион» без учета бонусов получит за Густо 30 миллионов евро. Таким образом, сумма трансферных трат «Челси» этой зимой перевалила за 200 миллионов.

В этом сезоне Густо сделал 1 ассист в 15 матчах.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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